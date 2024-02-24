https://ria.ru/20240224/makron-1929277152.html

Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта

Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта - РИА Новости, 24.02.2024

Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с фермерами на сельхозвыставке в Париже вновь пообещал защитить французских аграриев от конкуренции с импортной... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:47

2024-02-24T14:47

2024-02-24T14:47

в мире

эммануэль макрон

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с фермерами на сельхозвыставке в Париже вновь пообещал защитить французских аграриев от конкуренции с импортной украинской продукцией. Макрон, встречный протестами и свистом на открывшейся в субботу выставке сельского хозяйства, несколько часов общался с группой фермеров. Недовольные аграрии засыпали президента вопросами, которые, по их мнению, государство не решает. В том числе они указали на огромные масштабы импорта курятины, яиц и сахара с Украины. "Мы приняли срочные меры, в том числе в отношении злаковых, потому что рынок полностью взорван, многие об этом говорят. Если рынок дестабилизирован, мы приняли защитные меры, это прописано в тексте. Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объёма импорта. Это опасная зона", - сказал Макрон, речь которого транслировал телеканал BFMTV. Открытие выставки задержалось на несколько часов, так как изначально планировалось, что Макрон проведёт официальное ее открытие, прогуляется по стендам и пообщается с посетителями. В итоге организаторы открыли посетителям доступ во все павильоны кроме первого, где находится президент. Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами. Они свистят и скандируют: "Макрона в отставку!". Несмотря на несколько задержаний, атмосфера остаётся крайне напряжённой. Полиции не удалось вывести всех недовольных на улицу. В среду постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ранее Макрон заявил, что, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины.

https://ria.ru/20240224/vystavka-1929269982.html

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция