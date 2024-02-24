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Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта - РИА Новости, 24.02.2024
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14:47 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/makron-1929277152.html
Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта
Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта - РИА Новости, 24.02.2024
Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с фермерами на сельхозвыставке в Париже вновь пообещал защитить французских аграриев от конкуренции с импортной... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:47
2024-02-24T14:47
в мире
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с фермерами на сельхозвыставке в Париже вновь пообещал защитить французских аграриев от конкуренции с импортной украинской продукцией. Макрон, встречный протестами и свистом на открывшейся в субботу выставке сельского хозяйства, несколько часов общался с группой фермеров. Недовольные аграрии засыпали президента вопросами, которые, по их мнению, государство не решает. В том числе они указали на огромные масштабы импорта курятины, яиц и сахара с Украины. "Мы приняли срочные меры, в том числе в отношении злаковых, потому что рынок полностью взорван, многие об этом говорят. Если рынок дестабилизирован, мы приняли защитные меры, это прописано в тексте. Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объёма импорта. Это опасная зона", - сказал Макрон, речь которого транслировал телеканал BFMTV. Открытие выставки задержалось на несколько часов, так как изначально планировалось, что Макрон проведёт официальное ее открытие, прогуляется по стендам и пообщается с посетителями. В итоге организаторы открыли посетителям доступ во все павильоны кроме первого, где находится президент. Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами. Они свистят и скандируют: "Макрона в отставку!". Несмотря на несколько задержаний, атмосфера остаётся крайне напряжённой. Полиции не удалось вывести всех недовольных на улицу. В среду постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год. Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. При этом ранее Макрон заявил, что, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины.
https://ria.ru/20240224/vystavka-1929269982.html
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html
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в мире, эммануэль макрон, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Франция
Макрон пообещал защитить французских фермеров от украинского импорта

Макрон пообещал защитить французских фермеров от чрезмерного украинского импорта

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с фермерами на сельхозвыставке в Париже вновь пообещал защитить французских аграриев от конкуренции с импортной украинской продукцией.
Макрон, встречный протестами и свистом на открывшейся в субботу выставке сельского хозяйства, несколько часов общался с группой фермеров. Недовольные аграрии засыпали президента вопросами, которые, по их мнению, государство не решает.
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В том числе они указали на огромные масштабы импорта курятины, яиц и сахара с Украины.
"Мы приняли срочные меры, в том числе в отношении злаковых, потому что рынок полностью взорван, многие об этом говорят. Если рынок дестабилизирован, мы приняли защитные меры, это прописано в тексте. Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объёма импорта. Это опасная зона", - сказал Макрон, речь которого транслировал телеканал BFMTV.
Открытие выставки задержалось на несколько часов, так как изначально планировалось, что Макрон проведёт официальное ее открытие, прогуляется по стендам и пообщается с посетителями.
В итоге организаторы открыли посетителям доступ во все павильоны кроме первого, где находится президент.
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Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами.
Они свистят и скандируют: "Макрона в отставку!". Несмотря на несколько задержаний, атмосфера остаётся крайне напряжённой. Полиции не удалось вывести всех недовольных на улицу.
В среду постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе согласовали продление приостановки пошлин и квот на ввоз украинской и молдавской сельскохозяйственной продукции в ЕС сроком еще на один год.
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Предложение по торговым мерам для Украины касается продления приостановки импортных пошлин и квот еще на один год: с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.
При этом ранее Макрон заявил, что, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины.
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