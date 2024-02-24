https://ria.ru/20240224/makron-1929260436.html
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже - РИА Новости, 24.02.2024
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон, который был встречен на салоне сельского хозяйства свистом и протестами, осудил "контрпродуктивные" акции фермеров, призвал... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:05
2024-02-24T12:05
2024-02-24T12:17
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который был встречен на салоне сельского хозяйства свистом и протестами, осудил "контрпродуктивные" акции фермеров, призвал их успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки."Выставка должна проходить в спокойных условиях. Я говорю всем фермерам: вы не помогаете никому из ваших коллег, ломая стенды и делая ее проведение невозможным. Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться", - заявил он журналистам после завтрака с представителями профсоюзов на Салоне сельского хозяйства в Париже. Обращение транслировал телеканал BFMTV.Отвечая на вопрос о том, не боится ли он спускаться к фермерам из-за свиста и улюлюканья, Макрон заявил, что "это его не волнует".До этого несколько сотен фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находится Макрон. Они оглушительно свистят и скандируют: "Макрона в отставку!".Как передавал корреспондент РИА Новости, аграрии начали драку с полицией, которая валила их на пол, разрушая выставочные стенды. В ответ протестующие закидывали полицейских яйцами.Макрон накануне объявил о "больших дебатах" с фермерами . На выставке была даже подготовлена площадка, укрытая сеном, где выставили ряды стульев. Профсоюзы, однако, заявили о нежелании говорить с президентом, и Макрон был вынужден отменить мероприятие.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
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Фермеры освистали Макрона на выставке в Париже
Несколько сотен фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки в Париже, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента, завязалась драка.
2024-02-24T12:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже
Макрон призвал фермеров успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который был встречен на салоне сельского хозяйства свистом и протестами, осудил
"контрпродуктивные" акции фермеров, призвал их успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки.
"Выставка должна проходить в спокойных условиях. Я говорю всем фермерам: вы не помогаете никому из ваших коллег, ломая стенды и делая ее проведение невозможным. Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться", - заявил он журналистам после завтрака с представителями профсоюзов на Салоне сельского хозяйства в Париже. Обращение транслировал телеканал BFMTV.
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Отвечая на вопрос о том, не боится ли он спускаться к фермерам из-за свиста и улюлюканья, Макрон заявил, что "это его не волнует".
До этого несколько сотен фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находится Макрон. Они оглушительно свистят и скандируют: "Макрона в отставку!".
Как передавал корреспондент РИА Новости, аграрии начали драку с полицией, которая валила их на пол, разрушая выставочные стенды. В ответ протестующие закидывали полицейских яйцами.
Макрон накануне объявил о "больших дебатах" с фермерами . На выставке была даже подготовлена площадка, укрытая сеном, где выставили ряды стульев. Профсоюзы, однако, заявили о нежелании говорить с президентом, и Макрон был вынужден отменить мероприятие.
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