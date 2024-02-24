Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 24.02.2024 (обновлено: 12:17 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/makron-1929260436.html
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже - РИА Новости, 24.02.2024
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон, который был встречен на салоне сельского хозяйства свистом и протестами, осудил "контрпродуктивные" акции фермеров, призвал... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:05
2024-02-24T12:17
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929258597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac857a7d7db0d32de28c512839f5f98b.jpg
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который был встречен на салоне сельского хозяйства свистом и протестами, осудил "контрпродуктивные" акции фермеров, призвал их успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки."Выставка должна проходить в спокойных условиях. Я говорю всем фермерам: вы не помогаете никому из ваших коллег, ломая стенды и делая ее проведение невозможным. Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться", - заявил он журналистам после завтрака с представителями профсоюзов на Салоне сельского хозяйства в Париже. Обращение транслировал телеканал BFMTV.Отвечая на вопрос о том, не боится ли он спускаться к фермерам из-за свиста и улюлюканья, Макрон заявил, что "это его не волнует".До этого несколько сотен фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находится Макрон. Они оглушительно свистят и скандируют: "Макрона в отставку!".Как передавал корреспондент РИА Новости, аграрии начали драку с полицией, которая валила их на пол, разрушая выставочные стенды. В ответ протестующие закидывали полицейских яйцами.Макрон накануне объявил о "больших дебатах" с фермерами . На выставке была даже подготовлена площадка, укрытая сеном, где выставили ряды стульев. Профсоюзы, однако, заявили о нежелании говорить с президентом, и Макрон был вынужден отменить мероприятие.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фермеры освистали Макрона на выставке в Париже
Несколько сотен фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки в Париже, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента, завязалась драка.
2024-02-24T12:05
true
PT3M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929258597_262:0:1702:1080_1920x0_80_0_0_bf146e3b9c35daa00155fbf44b878f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон призвал фермеров не мешать проведению сельхозвыставки в Париже

Макрон призвал фермеров успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, который был встречен на салоне сельского хозяйства свистом и протестами, осудил "контрпродуктивные" акции фермеров, призвал их успокоиться и не мешать проведению сельхозвыставки.
"Выставка должна проходить в спокойных условиях. Я говорю всем фермерам: вы не помогаете никому из ваших коллег, ломая стенды и делая ее проведение невозможным. Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться", - заявил он журналистам после завтрака с представителями профсоюзов на Салоне сельского хозяйства в Париже. Обращение транслировал телеканал BFMTV.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
Отвечая на вопрос о том, не боится ли он спускаться к фермерам из-за свиста и улюлюканья, Макрон заявил, что "это его не волнует".
До этого несколько сотен фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находится Макрон. Они оглушительно свистят и скандируют: "Макрона в отставку!".
Как передавал корреспондент РИА Новости, аграрии начали драку с полицией, которая валила их на пол, разрушая выставочные стенды. В ответ протестующие закидывали полицейских яйцами.
Макрон накануне объявил о "больших дебатах" с фермерами . На выставке была даже подготовлена площадка, укрытая сеном, где выставили ряды стульев. Профсоюзы, однако, заявили о нежелании говорить с президентом, и Макрон был вынужден отменить мероприятие.
Протестующие фермеры во Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
21 февраля, 21:55
 
В миреПарижФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала