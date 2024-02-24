https://ria.ru/20240224/lnr-1929253693.html

В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды

В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды - РИА Новости, 24.02.2024

В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды

Девять городов и ряд мелких населенных пунктов остались без водоснабжения в Луганской Народной Республике из-за двух крупных аварий на магистральных водоводах,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:47

2024-02-24T10:47

2024-02-24T10:47

луганская народная республика

лугансквода

стаханов

алчевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Девять городов и ряд мелких населенных пунктов остались без водоснабжения в Луганской Народной Республике из-за двух крупных аварий на магистральных водоводах, сообщает в Telegram-канале предприятие "Лугансквода". "По причине аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров… прекращена подача воды на ряд населенных пунктов республики", - говорится в сообщении. По данным предприятия, 23 февраля без водоснабжения остались города Алчевск, Перевальск, Стаханов, Ирмино, Алмазная, Брянка, Первомайск и прилегающие к ним населенные пункты. Уточняется, что 24 февраля произошла еще одна авария на магистральном водоводе, в результате которой на данный момент также без подачи воды остались город Свердловск, Червонопартизанск и несколько близлежащих поселков. Сообщается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.

https://realty.ria.ru/20240120/generatory-1922340718.html

луганская народная республика

стаханов

алчевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, лугансквода, стаханов, алчевск