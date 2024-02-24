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В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды - РИА Новости, 24.02.2024
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10:47 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/lnr-1929253693.html
В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды
В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды - РИА Новости, 24.02.2024
В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды
Девять городов и ряд мелких населенных пунктов остались без водоснабжения в Луганской Народной Республике из-за двух крупных аварий на магистральных водоводах,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:47
2024-02-24T10:47
луганская народная республика
лугансквода
стаханов
алчевск
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Девять городов и ряд мелких населенных пунктов остались без водоснабжения в Луганской Народной Республике из-за двух крупных аварий на магистральных водоводах, сообщает в Telegram-канале предприятие "Лугансквода". "По причине аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров… прекращена подача воды на ряд населенных пунктов республики", - говорится в сообщении. По данным предприятия, 23 февраля без водоснабжения остались города Алчевск, Перевальск, Стаханов, Ирмино, Алмазная, Брянка, Первомайск и прилегающие к ним населенные пункты. Уточняется, что 24 февраля произошла еще одна авария на магистральном водоводе, в результате которой на данный момент также без подачи воды остались город Свердловск, Червонопартизанск и несколько близлежащих поселков. Сообщается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
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луганская народная республика
стаханов
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луганская народная республика, лугансквода, стаханов, алчевск
Луганская Народная Республика, Лугансквода, Стаханов, Алчевск
В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды

В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтсутствие воды в кране
Отсутствие воды в кране - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отсутствие воды в кране. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Девять городов и ряд мелких населенных пунктов остались без водоснабжения в Луганской Народной Республике из-за двух крупных аварий на магистральных водоводах, сообщает в Telegram-канале предприятие "Лугансквода".
"По причине аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров… прекращена подача воды на ряд населенных пунктов республики", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, 23 февраля без водоснабжения остались города Алчевск, Перевальск, Стаханов, Ирмино, Алмазная, Брянка, Первомайск и прилегающие к ним населенные пункты. Уточняется, что 24 февраля произошла еще одна авария на магистральном водоводе, в результате которой на данный момент также без подачи воды остались город Свердловск, Червонопартизанск и несколько близлежащих поселков. Сообщается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.
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Луганская Народная РеспубликаЛуганскводаСтахановАлчевск
 
 
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