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В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника

В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника - РИА Новости, 24.02.2024

В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:46

2024-02-24T18:46

2024-02-24T18:46

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотника. Ранее он сообщил, что в одном из цехов НЛМК произошел пожар, огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует. "На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА", - написал он. Отмечается, что пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано. В субботу утром Минобороны России сообщило, что над Липецкой областью перехвачены два беспилотника.

https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, липецкая область, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, россия