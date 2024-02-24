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В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника
В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника - РИА Новости, 24.02.2024
В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:46
2024-02-24T18:46
2024-02-24T18:46
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале, что на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезврежены части подавленного беспилотника. Ранее он сообщил, что в одном из цехов НЛМК произошел пожар, огонь потушен, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует. "На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА", - написал он. Отмечается, что пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано. В субботу утром Минобороны России сообщило, что над Липецкой областью перехвачены два беспилотника.
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецкая область, игорь артамонов, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, россия
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Новолипецкий металлургический комбинат, Липецк, Россия
В Липецке обезвредили части подавленного беспилотника
На территории комбината в Липецке обезвредили части подавленного беспилотника