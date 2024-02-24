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Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
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16:06 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929285569.html
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:06
2024-02-24T16:06
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД журналистам. Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит пресс-служба слова Володина. Председатель Госдумы отметил, что Лебедев внес большой вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало. "Его отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу", - заключил спикер ГД.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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вячеслав лебедев, вячеслав володин, госдума рф, верховный суд рф, россия
Вячеслав Лебедев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Верховный суд РФ, Россия
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева

Володин назвал смерть председателя ВС Лебедева невосполнимой утратой

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:14
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит пресс-служба слова Володина.
Председатель Госдумы отметил, что Лебедев внес большой вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало.
"Его отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу", - заключил спикер ГД.
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Вячеслав ЛебедевВячеслав ВолодинГосдума РФВерховный суд РФРоссия
 
 
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