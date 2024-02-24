https://ria.ru/20240224/lebedev-1929285569.html
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:06
2024-02-24T16:06
2024-02-24T16:06
вячеслав лебедев
вячеслав володин
госдума рф
верховный суд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_e8404c1c2d949c90878510c5b628549f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД журналистам. Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит пресс-служба слова Володина. Председатель Госдумы отметил, что Лебедев внес большой вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало. "Его отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу", - заключил спикер ГД.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2ce4627d34f11bfdca68126c85364a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав лебедев, вячеслав володин, госдума рф, верховный суд рф, россия
Вячеслав Лебедев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Верховный суд РФ, Россия
Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева
Володин назвал смерть председателя ВС Лебедева невосполнимой утратой
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ
Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит пресс-служба слова Володина.
Председатель Госдумы отметил, что Лебедев внес большой вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало.
"Его отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу", - заключил спикер ГД.
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков