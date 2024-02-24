https://ria.ru/20240224/lebedev-1929285569.html

Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева

Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Володин выразил соболезнования из-за смерти председателя ВС Лебедева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:06

2024-02-24T16:06

2024-02-24T16:06

вячеслав лебедев

вячеслав володин

госдума рф

верховный суд рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_e8404c1c2d949c90878510c5b628549f.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщила пресс-служба ГД журналистам. Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Приношу глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Уход из жизни Вячеслава Михайловича - невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память", - приводит пресс-служба слова Володина. Председатель Госдумы отметил, что Лебедев внес большой вклад в создание российского правосудия, развивал современную независимую судебную систему, а всё юридическое сообщество России его уважало. "Его отличали высочайший профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к делу", - заключил спикер ГД.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав лебедев, вячеслав володин, госдума рф, верховный суд рф, россия