https://ria.ru/20240224/lebedev-1929281232.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лебедева

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лебедева

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, назвав это... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:23

2024-02-24T15:23

2024-02-24T15:39

происшествия

вячеслав лебедев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, назвав это огромной, невосполнимой потерей и отметив значимый вклад Лебедева в повышение эффективности судебной ветви власти, сообщили в секретариате зампреда.В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Это огромная, невосполнимая потеря для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны. Юрист высочайшей квалификации, талантливый ученый, Вячеслав Михайлович внес значимый вклад в развитие отечественной системы правосудия, повышение эффективности судебной ветви государственной власти", - заявил Медведев.Замруководителя Совбеза РФ подчеркнул, что в основе достижений Лебедева были мудрость и опыт, четкое видение задач, умение добиваться конкретных, весомых результатов, предельная ответственность."Возглавляя Верховный суд Российской Федерации, Вячеслав Михайлович всегда руководствовался принципами неукоснительного соблюдения Закона, беспристрастно защищал права и свободы людей, многое делал для укрепления основ современного государства. И при этом – успешно совмещал большой объем административных обязанностей с научно-исследовательской деятельностью", - отметил Медведев.Он добавил, что знал Лебедева "как замечательного профессионала, энергичного и целеустремленного человека, которого отличали нешаблонный подход к своему делу, твердая гражданская позиция"."И, конечно, ценил его доброжелательность, интеллигентность и отзывчивость. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева. Искренне разделяю вашу боль и скорбь", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html

https://ria.ru/20240224/mosgorsud-1929281059.html

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929263914.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вячеслав лебедев