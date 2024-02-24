https://ria.ru/20240224/lebedev-1929269414.html
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Судьи и сотрудники Конституционного суда России выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив, что он... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:41
2024-02-24T13:41
2024-02-24T13:41
вячеслав лебедев
россия
верховный суд рф
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Судьи и сотрудники Конституционного суда России выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив, что он исполнял свой долг до последнего дня. В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Неустанный труженик, беззаветно преданный служению праву, до последнего дня на своем посту исполнявший свой долг Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в нашей памяти. Судьи и сотрудники Конституционного Суда Российской Федерации выражают свою скорбь и соболезнования его коллегам и близким", - сообщается на сайте КС России.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав лебедев, россия, верховный суд рф, конституционный суд рф
Вячеслав Лебедев, Россия, Верховный суд РФ, Конституционный суд РФ
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
КС: Лебедев на посту председателя ВС РФ исполнял свой долг до последнего дня