https://ria.ru/20240224/lebedev-1929269414.html

Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева

Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева

Судьи и сотрудники Конституционного суда России выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив, что он... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:41

2024-02-24T13:41

2024-02-24T13:41

вячеслав лебедев

россия

верховный суд рф

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Судьи и сотрудники Конституционного суда России выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив, что он исполнял свой долг до последнего дня. В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Неустанный труженик, беззаветно преданный служению праву, до последнего дня на своем посту исполнявший свой долг Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в нашей памяти. Судьи и сотрудники Конституционного Суда Российской Федерации выражают свою скорбь и соболезнования его коллегам и близким", - сообщается на сайте КС России.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав лебедев, россия, верховный суд рф, конституционный суд рф