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Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
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13:35 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929268881.html
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
Депутаты ГД Ярослав Нилов и Отари Аршба выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, назвав его настоящим... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:35
2024-02-24T13:35
россия
рсфср
вячеслав лебедев
ярослав нилов
отари аршба
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 фев- РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Отари Аршба выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, назвав его настоящим профессионалом. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Профессионал ушёл. С позицией. С собственным видением, взглядом на общественно-политическую деятельность страны. Отечественное судебное сообщество потеряло истинного профессионала. Скорбим..." - написал Нилов в своём Telegram-канале. Он отметил, что лично общался с Лебедевым и никогда не чувствовал "какого-то предубеждения вне зависимости от решений". По словам Нилова, Лебедев принимал решения взвешенные и справедливые. "Но 33 года у руля судебной системы страны. Это время становления России и ее судебной составляющей. Почтим память Вячеслава Лебедева и его команды, которая так или иначе может считаться командой первопроходцев! Он с задачей справился! Светлая память!" - сказал РИА Новости депутат ГД Аршба.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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россия, рсфср, вячеслав лебедев, ярослав нилов, отари аршба, госдума рф, общество
Россия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Ярослав Нилов, Отари Аршба, Госдума РФ, Общество
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева

Нилов и Аршба выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев- РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Отари Аршба выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, назвав его настоящим профессионалом.
Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:14
"Профессионал ушёл. С позицией. С собственным видением, взглядом на общественно-политическую деятельность страны. Отечественное судебное сообщество потеряло истинного профессионала. Скорбим..." - написал Нилов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что лично общался с Лебедевым и никогда не чувствовал "какого-то предубеждения вне зависимости от решений". По словам Нилова, Лебедев принимал решения взвешенные и справедливые.
"Но 33 года у руля судебной системы страны. Это время становления России и ее судебной составляющей. Почтим память Вячеслава Лебедева и его команды, которая так или иначе может считаться командой первопроходцев! Он с задачей справился! Светлая память!" - сказал РИА Новости депутат ГД Аршба.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда
12:56
 
РоссияРСФСРВячеслав ЛебедевЯрослав НиловОтари АршбаГосдума РФОбщество
 
 
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