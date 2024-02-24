https://ria.ru/20240224/lebedev-1929268881.html
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
Депутаты ГД Ярослав Нилов и Отари Аршба выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, назвав его настоящим... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:35
2024-02-24T13:35
2024-02-24T13:35
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МОСКВА, 24 фев- РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Отари Аршба выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, назвав его настоящим профессионалом. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Профессионал ушёл. С позицией. С собственным видением, взглядом на общественно-политическую деятельность страны. Отечественное судебное сообщество потеряло истинного профессионала. Скорбим..." - написал Нилов в своём Telegram-канале. Он отметил, что лично общался с Лебедевым и никогда не чувствовал "какого-то предубеждения вне зависимости от решений". По словам Нилова, Лебедев принимал решения взвешенные и справедливые. "Но 33 года у руля судебной системы страны. Это время становления России и ее судебной составляющей. Почтим память Вячеслава Лебедева и его команды, которая так или иначе может считаться командой первопроходцев! Он с задачей справился! Светлая память!" - сказал РИА Новости депутат ГД Аршба.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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россия, рсфср, вячеслав лебедев, ярослав нилов, отари аршба, госдума рф, общество
Россия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Ярослав Нилов, Отари Аршба, Госдума РФ, Общество
Депутаты Госдумы выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
Нилов и Аршба выразили соболезнования из-за смерти главы ВС Лебедева
МОСКВА, 24 фев- РИА Новости. Депутаты ГД Ярослав Нилов и Отари Аршба выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, назвав его настоящим профессионалом.
Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ
.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
"Профессионал ушёл. С позицией. С собственным видением, взглядом на общественно-политическую деятельность страны. Отечественное судебное сообщество потеряло истинного профессионала. Скорбим..." - написал Нилов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что лично общался с Лебедевым и никогда не чувствовал "какого-то предубеждения вне зависимости от решений". По словам Нилова, Лебедев принимал решения взвешенные и справедливые.
"Но 33 года у руля судебной системы страны. Это время становления России и ее судебной составляющей. Почтим память Вячеслава Лебедева и его команды, которая так или иначе может считаться командой первопроходцев! Он с задачей справился! Светлая память!" - сказал РИА Новости депутат ГД Аршба.
Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда