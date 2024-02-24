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Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
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12:51 24.02.2024 (обновлено: 13:00 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929263914.html
Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева
Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева
Верховный суд РФ выразил соболезнования родным и близким председателя суда Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:51
2024-02-24T13:00
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вячеслав лебедев
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ выразил соболезнования родным и близким председателя суда Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщается на сайте ведомства. В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев... Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества", - говорится в сообщении. В соболезновании подчеркивается, что Лебедева "всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни - Правосудие", он навсегда останется в памяти друзей и коллег как выдающийся государственный деятель.В соболезновании подчеркивается, что Лебедев навсегда останется в памяти друзей и коллег как выдающийся государственный деятель. "Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20240224/soboleznovaniya-1929264381.html
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россия, рсфср, вячеслав лебедев, общество
Россия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Общество
Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева

Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева из-за его смерти

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ выразил соболезнования родным и близким председателя суда Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщается на сайте ведомства.
В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев выступает на Международном юридическом конгрессе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Путин выразил соболезнования из-за смерти председателя Верховного суда
12:56
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев... Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества", - говорится в сообщении.
В соболезновании подчеркивается, что Лебедева "всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни - Правосудие", он навсегда останется в памяти друзей и коллег как выдающийся государственный деятель.
В соболезновании подчеркивается, что Лебедев навсегда останется в памяти друзей и коллег как выдающийся государственный деятель.
"Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева", - сказано в сообщении.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:14
 
РоссияРСФСРВячеслав ЛебедевОбщество
 
 
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