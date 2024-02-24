https://ria.ru/20240224/lebedev-1929263914.html

Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева

Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Верховный суд выразил соболезнования родным Вячеслава Лебедева

Верховный суд РФ выразил соболезнования родным и близким председателя суда Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:51

2024-02-24T12:51

2024-02-24T13:00

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общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ выразил соболезнования родным и близким председателя суда Вячеслава Лебедева в связи с его смертью, сообщается на сайте ведомства. В субботу в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев... Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества", - говорится в сообщении. В соболезновании подчеркивается, что Лебедева "всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни - Правосудие", он навсегда останется в памяти друзей и коллег как выдающийся государственный деятель.В соболезновании подчеркивается, что Лебедев навсегда останется в памяти друзей и коллег как выдающийся государственный деятель. "Коллектив Верховного суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240224/soboleznovaniya-1929264381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рсфср, вячеслав лебедев, общество