https://ria.ru/20240224/krym-1929261731.html

В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО

В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО - РИА Новости, 24.02.2024

В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО

Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:24

2024-02-24T12:24

2024-02-24T12:24

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миллет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. "Одесса – русский город, его создавала Екатерина II. Это важные символы, но это история, а реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу... Одесса, как русский город, нам принципиально нужна, без этого не будет безопасности", - сказал Константинов. По его словам, государства, которое привыкли называть Украина, давно уже нет.

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928975798.html

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черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, черное море, украина, екатерина ii, владимир константинов, миллет, нато