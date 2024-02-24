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В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО - РИА Новости, 24.02.2024
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12:24 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/krym-1929261731.html
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО
Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:24
2024-02-24T12:24
в мире
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. "Одесса – русский город, его создавала Екатерина II. Это важные символы, но это история, а реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу... Одесса, как русский город, нам принципиально нужна, без этого не будет безопасности", - сказал Константинов. По его словам, государства, которое привыкли называть Украина, давно уже нет.
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928975798.html
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в мире, одесса, черное море, украина, екатерина ii, владимир константинов, миллет, нато
В мире, Одесса, Черное море, Украина, Екатерина II, Владимир Константинов, Миллет, НАТО
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО

Владимир Константинов призвал не допустить превращения Одессы в базу НАТО

© РИА Новости / СтрингерКорабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы
Корабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Корабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО.
"Одесса – русский город, его создавала Екатерина II. Это важные символы, но это история, а реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу... Одесса, как русский город, нам принципиально нужна, без этого не будет безопасности", - сказал Константинов.
По его словам, государства, которое привыкли называть Украина, давно уже нет.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Russia Today - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Дмитрий Медведев: сценарий ядерного конфликта реален — и его надо избежать
22 февраля, 14:00
 
В миреОдессаЧерное мореУкраинаЕкатерина IIВладимир КонстантиновМиллетНАТО
 
 
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