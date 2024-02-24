https://ria.ru/20240224/krym-1929261731.html
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО
Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:24
2024-02-24T12:24
2024-02-24T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала "Миллет" призвал не допустить превращения Одессы в военную базу НАТО. "Одесса – русский город, его создавала Екатерина II. Это важные символы, но это история, а реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу... Одесса, как русский город, нам принципиально нужна, без этого не будет безопасности", - сказал Константинов. По его словам, государства, которое привыкли называть Украина, давно уже нет.
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928975798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Одесса, Черное море, Украина, Екатерина II, Владимир Константинов, Миллет, НАТО
В Крыму призвали не допустить превращения Одессы в базу НАТО
Владимир Константинов призвал не допустить превращения Одессы в базу НАТО