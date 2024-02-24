https://ria.ru/20240224/kostin-1929244962.html

Костин ответил на обвинения США в обходе санкций

Костин ответил на обвинения США в обходе санкций - РИА Новости, 24.02.2024

Костин ответил на обвинения США в обходе санкций

Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций, его заявление есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:07

2024-02-24T09:07

2024-02-24T10:01

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций, его заявление есть в распоряжении РИА Новости. "Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции — и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, не зависимый от давления политической элиты и военного лобби США", — отметил он. Ранее агентство Рейтер сообщило, что что США предъявили обвинения Костину в якобы нарушении санкций, а также в "отмывании денег" через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо. Кроме того, в рамках дела арестовлаи двух помощников банкира — Вадима Вольфсона, он же Беляев, и Гэннона Бонда. В сообщении американского Минюста говорится, что Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным обвинениям. По словам главы ВТБ, "громкие заявления американской "фемиды" призваны усилить эффект от очередного "пакета" санкций. "Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", — добавил Костин. Банкир указал, что хорошо понимает, как "американский истеблишмент злит", что банку удалось минимизировать ущерб от санкций. По его словам, "беспочвенные обвинения", выдвинутые американской юстицией в отношении него лично, — "очередное тому доказательство". Он напомнил, что два года назад после начала СВО США применили против банка ВТБ самые жесткие, блокирующие санкции. "Тогда я обещал клиентам и партнерам — а тогда это были более 16 миллионов жителей России и тысячи российский компаний, на которых держится российская экономика, — сделать все возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций. Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением — еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой", — заявил банкир. Глава банка добавил, что спустя два года ВТБ вновь показывает рекордную прибыль и приступает к реализации стратегии развития до 2026 года. Он отметил, что одна из ключевых задач организации – системная поддержка структурных преобразований российской экономики. "Мы это умеем, делали и будем делать дальше. ВТБ — опорный банк страны, и, какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, мы всегда будем рядом с нашими партнёрами и предоставим им всю необходимую помощь и поддержку. Друзья познаются в беде, вместе мы прошли уже не один кризис. Справляемся и сейчас", — заключил Костин. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929181228.html

https://ria.ru/20240222/kostin-1929090036.html

https://ria.ru/20240220/vtb-1928402078.html

https://ria.ru/20231221/vtb-1917353866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, санкции в отношении россии