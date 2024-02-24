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Костин ответил на обвинения США в обходе санкций - РИА Новости, 24.02.2024
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09:07 24.02.2024 (обновлено: 10:01 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/kostin-1929244962.html
Костин ответил на обвинения США в обходе санкций
Костин ответил на обвинения США в обходе санкций - РИА Новости, 24.02.2024
Костин ответил на обвинения США в обходе санкций
Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций, его заявление есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:07
2024-02-24T10:01
экономика
россия
андрей костин (банкир)
втб
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций, его заявление есть в распоряжении РИА Новости. "Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции — и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, не зависимый от давления политической элиты и военного лобби США", — отметил он. Ранее агентство Рейтер сообщило, что что США предъявили обвинения Костину в якобы нарушении санкций, а также в "отмывании денег" через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо. Кроме того, в рамках дела арестовлаи двух помощников банкира — Вадима Вольфсона, он же Беляев, и Гэннона Бонда. В сообщении американского Минюста говорится, что Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным обвинениям. По словам главы ВТБ, "громкие заявления американской "фемиды" призваны усилить эффект от очередного "пакета" санкций. "Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", — добавил Костин. Банкир указал, что хорошо понимает, как "американский истеблишмент злит", что банку удалось минимизировать ущерб от санкций. По его словам, "беспочвенные обвинения", выдвинутые американской юстицией в отношении него лично, — "очередное тому доказательство". Он напомнил, что два года назад после начала СВО США применили против банка ВТБ самые жесткие, блокирующие санкции. "Тогда я обещал клиентам и партнерам — а тогда это были более 16 миллионов жителей России и тысячи российский компаний, на которых держится российская экономика, — сделать все возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций. Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением — еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой", — заявил банкир. Глава банка добавил, что спустя два года ВТБ вновь показывает рекордную прибыль и приступает к реализации стратегии развития до 2026 года. Он отметил, что одна из ключевых задач организации – системная поддержка структурных преобразований российской экономики. "Мы это умеем, делали и будем делать дальше. ВТБ — опорный банк страны, и, какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, мы всегда будем рядом с нашими партнёрами и предоставим им всю необходимую помощь и поддержку. Друзья познаются в беде, вместе мы прошли уже не один кризис. Справляемся и сейчас", — заключил Костин. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929181228.html
https://ria.ru/20240222/kostin-1929090036.html
https://ria.ru/20240220/vtb-1928402078.html
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экономика, россия, андрей костин (банкир), втб, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Санкции в отношении России
Костин ответил на обвинения США в обходе санкций

Глава ВТБ Костин отверг выдвинутые в США против него обвинения в обходе санкций

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций, его заявление есть в распоряжении РИА Новости.
"Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции — и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, не зависимый от давления политической элиты и военного лобби США", — отметил он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Минфин США ввел санкции против предприятий ВПК России
Вчера, 17:42
Ранее агентство Рейтер сообщило, что что США предъявили обвинения Костину в якобы нарушении санкций, а также в "отмывании денег" через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо. Кроме того, в рамках дела арестовлаи двух помощников банкира — Вадима Вольфсона, он же Беляев, и Гэннона Бонда. В сообщении американского Минюста говорится, что Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным обвинениям.
По словам главы ВТБ, "громкие заявления американской "фемиды" призваны усилить эффект от очередного "пакета" санкций.
"Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает", — добавил Костин.
Банкир указал, что хорошо понимает, как "американский истеблишмент злит", что банку удалось минимизировать ущерб от санкций. По его словам, "беспочвенные обвинения", выдвинутые американской юстицией в отношении него лично, — "очередное тому доказательство".
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Минюст США пригрозил главе ВТБ тюрьмой
22 февраля, 23:35
Он напомнил, что два года назад после начала СВО США применили против банка ВТБ самые жесткие, блокирующие санкции.
«
"Тогда я обещал клиентам и партнерам — а тогда это были более 16 миллионов жителей России и тысячи российский компаний, на которых держится российская экономика, — сделать все возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций. Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением — еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой", — заявил банкир.
Глава банка добавил, что спустя два года ВТБ вновь показывает рекордную прибыль и приступает к реализации стратегии развития до 2026 года.
Он отметил, что одна из ключевых задач организации – системная поддержка структурных преобразований российской экономики.
"Мы это умеем, делали и будем делать дальше. ВТБ — опорный банк страны, и, какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, мы всегда будем рядом с нашими партнёрами и предоставим им всю необходимую помощь и поддержку. Друзья познаются в беде, вместе мы прошли уже не один кризис. Справляемся и сейчас", — заключил Костин.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
ВТБ рассказал о вариантах возвращения заблокированных из-за санкций активов
20 февраля, 11:03
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения
21 декабря 2023, 21:37
 
ЭкономикаРоссияАндрей Костин (банкир)ВТБСанкции в отношении России
 
 
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