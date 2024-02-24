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Россия не собирается выходить из договора о космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 24.02.2024
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Наука
 
10:21 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251240.html
Россия не собирается выходить из договора о космосе, заявил Рябков
Россия не собирается выходить из договора о космосе, заявил Рябков - РИА Новости, 24.02.2024
Россия не собирается выходить из договора о космосе, заявил Рябков
Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:21
2024-02-24T10:21
наука
космос - риа наука
россия
сша
москва
сергей рябков
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Нет, не рассматриваем", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность выхода из Договора о космосе. "Это один из ключевых остающихся в силе компонентов в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", - добавил он. Замминистра подчеркнул, что именно США "на протяжении долгого времени ведут линию на создание для себя превосходства в космическом пространстве, включая оружейную сферу". "Это их обычный прием, когда другим приписываются несуществующие намерения и под этим предлогом, под этим соусом, они интенсифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности и полностью игнорирующие наши предложения, о чем тоже говорил президент - что мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса, свободным от оружия любого вида", - заключил Рябков. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html
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космос - риа наука, россия, сша, москва, сергей рябков, дмитрий песков
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Дмитрий Песков
Россия не собирается выходить из договора о космосе, заявил Рябков

Рябков: Россия не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года

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Старт ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, не рассматриваем", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность выхода из Договора о космосе.
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"Это один из ключевых остающихся в силе компонентов в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", - добавил он.
Замминистра подчеркнул, что именно США "на протяжении долгого времени ведут линию на создание для себя превосходства в космическом пространстве, включая оружейную сферу".
"Это их обычный прием, когда другим приписываются несуществующие намерения и под этим предлогом, под этим соусом, они интенсифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности и полностью игнорирующие наши предложения, о чем тоже говорил президент - что мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса, свободным от оружия любого вида", - заключил Рябков.
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Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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