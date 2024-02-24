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МИД: США не доказали наличие у России планов по развертыванию ЯО в космосе - РИА Новости, 24.02.2024
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10:20 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251088.html
МИД: США не доказали наличие у России планов по развертыванию ЯО в космосе
МИД: США не доказали наличие у России планов по развертыванию ЯО в космосе - РИА Новости, 24.02.2024
МИД: США не доказали наличие у России планов по развертыванию ЯО в космосе
США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:20
2024-02-24T10:20
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Американцы используют тему в пропагандистских целях, они выдвигают обвинения, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами, это их обычная манера. Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьезно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходить", - сказал Рябков. Он отметил, что в целом появление ядерного оружия в космосе - нецелесообразно. "Эта среда для развертывания такого оружия не подходящая. Существующие системы его (ядерного оружия - ред.) доставки у стран, входящих в ядерную "пятерку", в большинстве случаев включают триаду - наземного, морского и воздушного базирования. Не у всех, но, во всяком случае, у большинства стран ядерной "пятерки" именно так. И (этого) вполне достаточно", - заключил он. Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html
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сергей рябков, сша, россия, политика, безопасность
Сергей Рябков, США, Россия, Политика, Безопасность
МИД: США не доказали наличие у России планов по развертыванию ЯО в космосе

Рябков: США не дали доказательств о "планах" РФ по развертыванию ЯО в космосе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американцы используют тему в пропагандистских целях, они выдвигают обвинения, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами, это их обычная манера. Здравомыслящие представители международного сообщества давно это поняли и серьезно к американским обвинениям такого свойства они просто не могут подходить", - сказал Рябков.
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Он отметил, что в целом появление ядерного оружия в космосе - нецелесообразно.
"Эта среда для развертывания такого оружия не подходящая. Существующие системы его (ядерного оружия - ред.) доставки у стран, входящих в ядерную "пятерку", в большинстве случаев включают триаду - наземного, морского и воздушного базирования. Не у всех, но, во всяком случае, у большинства стран ядерной "пятерки" именно так. И (этого) вполне достаточно", - заключил он.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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