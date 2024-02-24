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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:18

2024-02-24T14:18

2024-02-24T14:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева там составили до 425 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Первомайского и Ласточкино в ДНР были отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля", - добавили в МО РФ.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика