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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 24.02.2024 (обновлено: 14:30 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/kontrataki-1929273621.html
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:18
2024-02-24T14:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева там составили до 425 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Первомайского и Ласточкино в ДНР были отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля", - добавили в МО РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

МО: российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева там составили до 425 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Кроме того, в районах населенных пунктов Первомайского и Ласточкино в ДНР были отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
"Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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