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Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:18
2024-02-24T14:18
2024-02-24T14:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции и наносить поражение украинским войскам на авдеевском направлении, потери Киева там составили до 425 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Первомайского и Ласточкино в ДНР были отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ."Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении
МО: российские военные отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении