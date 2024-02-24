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В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине
В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2024
В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине
Выделенные США средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег, заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T03:13
2024-02-24T03:13
2024-02-24T03:13
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Выделенные США средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег, заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц. "Мы пока заблокировали большее финансирование для Украины. Мы отстранили (бывшего спикера палаты представителей - ред.) Кевина Маккарти, который авторизовал 115 миллиардов долларов на Украину, которые, как мы сейчас видим, растекаются по мировым столицам отмывания денег", - сообщил он в ходе выступления на конференции во Флориде. По мнению Гаетца, США больше не следует предоставлять никакой иностранной помощи без сокращения собственного "раздутого" федерального бюджета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, кевин маккарти, нато, конгресс сша
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Кевин Маккарти, НАТО, Конгресс США
В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине
Гаетц: средства США для Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег