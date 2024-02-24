https://ria.ru/20240224/kongress-1929231702.html

В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине

В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2024

В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине

Выделенные США средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег, заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T03:13

2024-02-24T03:13

2024-02-24T03:13

в мире

украина

сша

россия

сергей лавров

кевин маккарти

нато

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Выделенные США средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег, заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц. "Мы пока заблокировали большее финансирование для Украины. Мы отстранили (бывшего спикера палаты представителей - ред.) Кевина Маккарти, который авторизовал 115 миллиардов долларов на Украину, которые, как мы сейчас видим, растекаются по мировым столицам отмывания денег", - сообщил он в ходе выступления на конференции во Флориде. По мнению Гаетца, США больше не следует предоставлять никакой иностранной помощи без сокращения собственного "раздутого" федерального бюджета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929204965.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, кевин маккарти, нато, конгресс сша