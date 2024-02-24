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Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство - РИА Новости, 24.02.2024
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Культура
 
13:25 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html
Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство
Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство - РИА Новости, 24.02.2024
Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство
Нет оснований полагать, что книги классиков будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ*, а разговоры о массовых снятиях книг из продажи можно считать скорее... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:25
2024-02-24T13:25
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нет оснований полагать, что книги классиков будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ*, а разговоры о массовых снятиях книг из продажи можно считать скорее недоразумением, чем реальной угрозой, заявили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ". Ранее маркетплейс "Мегамаркет" сообщил РИА Новости, что скрыл со своей витрины книги, входящие в список из более чем 250 наименований, который был разработан в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено). В АКИТ агентству заявили, что список действительно был разработан, но сейчас он не актуален и "не имеет отношения к реальности". "На данный момент отсутствуют основания предполагать, что произведения классиков будут запрещены в контексте пропаганды нетрадиционных отношений и соответствующего закона", - говорится в сообщении. В издательстве отметили, что закон скорее может коснуться современных произведений, однако в условиях саморегулирования отрасли и так проводятся внутренние и внешние экспертизы юристов и аккредитованных Роскомнадзором экспертов. "Наименований современной литературы, изданных до принятия закона и имеющих признаки его нарушения, крайне мало, поэтому разговоры о массовых снятиях книг - это скорее, недоразумение, чем реальная угроза", - заключили в издательстве. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ранее также заявил, что книгам Федора Достоевского, Марселя Пруста, Платона, Стефана Цвейга, Харуки Мураками, Оскара Уайльда, как и всей остальной классике, по законам РФ о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает.* Запрещенное в России экстремистское движение.
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новости культуры, эксмо, книги, россия
Культура, Новости культуры, Эксмо, Книги, Россия
Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство

"Эксмо-АСТ": книги классиков не будут запрещены из-за закона об ЛГБТ-пропаганде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель в книжном магазине
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Нет оснований полагать, что книги классиков будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ*, а разговоры о массовых снятиях книг из продажи можно считать скорее недоразумением, чем реальной угрозой, заявили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".
Ранее маркетплейс "Мегамаркет" сообщил РИА Новости, что скрыл со своей витрины книги, входящие в список из более чем 250 наименований, который был разработан в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено). В АКИТ агентству заявили, что список действительно был разработан, но сейчас он не актуален и "не имеет отношения к реальности".
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"На данный момент отсутствуют основания предполагать, что произведения классиков будут запрещены в контексте пропаганды нетрадиционных отношений и соответствующего закона", - говорится в сообщении.
В издательстве отметили, что закон скорее может коснуться современных произведений, однако в условиях саморегулирования отрасли и так проводятся внутренние и внешние экспертизы юристов и аккредитованных Роскомнадзором экспертов.
"Наименований современной литературы, изданных до принятия закона и имеющих признаки его нарушения, крайне мало, поэтому разговоры о массовых снятиях книг - это скорее, недоразумение, чем реальная угроза", - заключили в издательстве.
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Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ранее также заявил, что книгам Федора Достоевского, Марселя Пруста, Платона, Стефана Цвейга, Харуки Мураками, Оскара Уайльда, как и всей остальной классике, по законам РФ о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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