https://ria.ru/20240224/kitay-1929262730.html

Китайский корабль для полетов на Луну назовут "Челн мечты"

Китайский корабль для полетов на Луну назовут "Челн мечты" - РИА Новости, 24.02.2024

Китайский корабль для полетов на Луну назовут "Челн мечты"

Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения получил название "Мэнчжоу" ("Челн мечты"), а посадочный лунный модуль - "Ланьюэ" ("Объять Луну"),... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:34

2024-02-24T12:34

2024-02-24T12:34

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения получил название "Мэнчжоу" ("Челн мечты"), а посадочный лунный модуль - "Ланьюэ" ("Объять Луну"), оба аппарата находятся на стадии разработки прототипа, следует из сообщения управления программы пилотируемых космических полетов КНР. "Недавно были определены названия новых аппаратов для китайской пилотируемой миссии по исследованию Луны: пилотируемый космический корабль нового поколения будет называться "Мэнчжоу" ("Челн мечты"), а лунный посадочный модуль - "Ланьюэ" ("Объять Луну")", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что названия новых аппаратов отражают характерные особенности времени и культурные особенности Китая. Название "Мэнчжоу" ("Челн мечты") означает, что пилотируемые миссии к Луне воплощают в себе космическую мечту китайского народа и знаменуют начало нового путешествия по исследованию космоса. Китай разрабатывает пилотируемый космический корабль нового поколения в двух модификациях: корабль "Мэнчжоу" станет заменой для используемых в настоящее время кораблей "Шэньчжоу" для доставки космонавтов с Земли на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун", а корабли модификации "Мэнчжоу-Y" будут использовать для пилотируемых миссий на Луну. Посадочный модуль, который в будущем доставит китайских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли, получил название "Ланьюэ" ("Объять Луну"), отмечается, что это отсылка к стихотворению, написанному председателем КНР Мао Цзэдуном в 1965 году. Вместе с тем в управлении добавили, что слово "Ланьюэ" символизирует смелость и уверенность китайского народа в исследовании космоса и реализации пилотируемой миссии на Луну. Китай в августе 2023 года запустил конкурс по выбору названий для пилотируемого космического корабля нового поколения и посадочного лунного модуля. В конкурсе участвовали множество любителей пилотируемой космонавтики в Китае - как физические лица, так и юридические. В общей сложности было получено свыше двух тысяч предложений. Среди требований было указано, что название должно быть выдержано в позитивном ключе, отражать основные ценности китайской пилотируемой программы и содержать не более четырех иероглифов. Управление также сообщило, что в настоящее время пилотируемый космический корабль "Мэнчжоу", посадочный лунный модуль и ракета-носитель "Чанчжэн-10" находятся на стадии разработки прототипа, работа продвигается успешно. Заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлян ранее заявил, что Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований. При этом академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5". Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля - Луна, а после - на орбиту Луны. Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.

https://ria.ru/20240223/luna-1929099346.html

https://ria.ru/20240221/luna-1928541288.html

https://ria.ru/20240122/asteroid-1922398322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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