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Лидеры стран Запада прибыли в Киев - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 24.02.2024 (обновлено: 09:31 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/kiev-1929246869.html
Лидеры стран Запада прибыли в Киев
Лидеры стран Запада прибыли в Киев - РИА Новости, 24.02.2024
Лидеры стран Запада прибыли в Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:15
2024-02-24T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
италия
канада
бельгия
джорджа мелони
джастин трюдо
александр де кроо
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.Отмечается, что они приехали на поезде из Польши."Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной", - передает агентство Рейтер.Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, в Киеве Мелони как председатель "Большой семерки" проведет первое в году заседание с лидерами формата, в котором, помимо фон дер Ляйен и Трюдо, участие примет Владимир Зеленский.Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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в мире, италия, канада, бельгия, джорджа мелони, джастин трюдо, александр де кроо, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Канада, Бельгия, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Александр де Кроо, Еврокомиссия
Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Премьеры Италии, Канады, Бельгии и председатель Еврокомиссии прибыли в Киев

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что они приехали на поезде из Польши.
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"Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной", - передает агентство Рейтер.
Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, в Киеве Мелони как председатель "Большой семерки" проведет первое в году заседание с лидерами формата, в котором, помимо фон дер Ляйен и Трюдо, участие примет Владимир Зеленский.
Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияКанадаБельгияДжорджа МелониДжастин ТрюдоАлександр де КрооЕврокомиссия
 
 
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