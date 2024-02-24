https://ria.ru/20240224/kiev-1929246869.html
Лидеры стран Запада прибыли в Киев
Лидеры стран Запада прибыли в Киев - РИА Новости, 24.02.2024
Лидеры стран Запада прибыли в Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:15
2024-02-24T09:15
2024-02-24T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
италия
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джорджа мелони
джастин трюдо
александр де кроо
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.Отмечается, что они приехали на поезде из Польши."Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной", - передает агентство Рейтер.Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, в Киеве Мелони как председатель "Большой семерки" проведет первое в году заседание с лидерами формата, в котором, помимо фон дер Ляйен и Трюдо, участие примет Владимир Зеленский.Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, канада, бельгия, джорджа мелони, джастин трюдо, александр де кроо, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Канада, Бельгия, Джорджа Мелони, Джастин Трюдо, Александр де Кроо, Еврокомиссия
Лидеры стран Запада прибыли в Киев
Премьеры Италии, Канады, Бельгии и председатель Еврокомиссии прибыли в Киев