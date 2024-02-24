https://ria.ru/20240224/kiev-1929246869.html

Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Лидеры стран Запада прибыли в Киев - РИА Новости, 24.02.2024

Лидеры стран Запада прибыли в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:15

2024-02-24T09:15

2024-02-24T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

италия

канада

бельгия

джорджа мелони

джастин трюдо

александр де кроо

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщают западные СМИ.Отмечается, что они приехали на поезде из Польши."Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной", - передает агентство Рейтер.Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, в Киеве Мелони как председатель "Большой семерки" проведет первое в году заседание с лидерами формата, в котором, помимо фон дер Ляйен и Трюдо, участие примет Владимир Зеленский.Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, канада, бельгия, джорджа мелони, джастин трюдо, александр де кроо, еврокомиссия