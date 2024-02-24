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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:19
2024-02-24T14:19
2024-02-24T14:30
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области
", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
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