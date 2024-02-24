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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
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14:19 24.02.2024 (обновлено: 14:30 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/khersonskoe-1929273847.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:19
2024-02-24T14:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
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