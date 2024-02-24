https://ria.ru/20240224/khersonskoe-1929273847.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.02.2024

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:19

2024-02-24T14:19

2024-02-24T14:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до 35 своих военных, артиллерийскую систему М777 производства США, там уничтожен и полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность