https://ria.ru/20240224/kherson-1929252424.html
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:34
2024-02-24T10:34
2024-02-24T10:34
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ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались Корсунка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Новая Маячка, Васильевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ сообщило в пятницу, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов из артиллерии по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - сообщил источник.
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Под огнем оказались Корсунка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Новая Маячка, Васильевка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
МО РФ
сообщило в пятницу, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ
составили более 460 военнослужащих, пять танков.
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