https://ria.ru/20240224/kherson-1929252424.html

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 24.02.2024

ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:34

2024-02-24T10:34

2024-02-24T10:34

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ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались Корсунка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Новая Маячка, Васильевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ сообщило в пятницу, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины