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ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/kherson-1929252424.html
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области
Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:34
2024-02-24T10:34
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались Корсунка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Новая Маячка, Васильевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. МО РФ сообщило в пятницу, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за день нанесли 38 ударов по левобережью Херсонской области

ВСУ за день нанесли 38 ударов из артиллерии по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 38 ударов из ствольной артиллерии по 6 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 15 ударов", - сообщил источник.
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Под огнем оказались Корсунка, Песчановка, Казачьи Лагеря, Днепряны, Новая Маячка, Васильевка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
МО РФ сообщило в пятницу, что российские войска на херсонском направлении в течение недели взял под контроль населённый пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, пять танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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