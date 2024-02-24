В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры
В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры на реке Амур
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске
Вид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Международные российско-китайские зимние игры на пограничной реке Амур торжественно отрылись в Благовещенске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль начался с открытия международной ледовой открытки на льду Амура, которую несколько дней совместно делали китайские и амурские волонтёры. Завершающие слои снега уложили губернатор Приамурья Василий Орлов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
На хоккейной площадке для гостей и участников мероприятия выступили юные фигуристы, изображая символ КНР – китайского дракона, на льду также приветствовали участников, гостей и зрителей фигуры панды и медведя. В приветственном слове министр Чекунков сказал несколько фраз на китайском языке, пожелав участникам "крепкого здоровья, и чтобы такие взаимоотношения были на много веков вперед".
"Уникальный праздник, потому что места второго такого в мире нет. Мы на льду нашей священной реки, в завершающий день китайского праздника Нового года дракона. Китайцы называют эту реку "Черный дракон". Мы называем ее красиво - любовью, Амур. Но сегодня праздник дружбы, праздник спорта. Безусловно, позитивное настроение и сильное чувство, что такие отношения – это навсегда. Поэтому этот праздник – это выражение тех самых теплых, самых близких, дружественных отношений, которые сложились между Россией и Китаем", - сказал министр Чекунков.
Губернатор Приамурья отметил, что в этом году впервые в программу фестиваля вошла ледовая открытка.
"И каждый год этот фестиваль обрастает все новыми деталями, получает федеральную поддержку. У нас большое количество в этом году федеральных гостей. Команда КамАЗ-Мастер, команда Урал. У нас новая активность, это ледовая открытка. То есть каждый год этот фестиваль укрупняется, становится все более интересным. Мы будем этот фестиваль обязательно поддерживать. В этом фестивале - одна из основ наших дружеских взаимоотношений с братским Китаем", - сказал Орлов.
После открытия игр начались соревнования команд КНР и России по хоккею. Первый юниорский матч комментировал Дмитрий Губерниев.