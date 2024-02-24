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В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры - РИА Новости, 24.02.2024
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06:38 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/igry-1929236144.html
В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры
В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры - РИА Новости, 24.02.2024
В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры
Международные российско-китайские зимние игры на пограничной реке Амур торжественно отрылись в Благовещенске, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T06:38
2024-02-24T06:38
китай
россия
благовещенск
алексей чекунков
василий орлов (губернатор)
дмитрий губерниев
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Международные российско-китайские зимние игры на пограничной реке Амур торжественно отрылись в Благовещенске, сообщает корреспондент РИА Новости. Фестиваль начался с открытия международной ледовой открытки на льду Амура, которую несколько дней совместно делали китайские и амурские волонтёры. Завершающие слои снега уложили губернатор Приамурья Василий Орлов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На хоккейной площадке для гостей и участников мероприятия выступили юные фигуристы, изображая символ КНР – китайского дракона, на льду также приветствовали участников, гостей и зрителей фигуры панды и медведя. В приветственном слове министр Чекунков сказал несколько фраз на китайском языке, пожелав участникам "крепкого здоровья, и чтобы такие взаимоотношения были на много веков вперед". "Уникальный праздник, потому что места второго такого в мире нет. Мы на льду нашей священной реки, в завершающий день китайского праздника Нового года дракона. Китайцы называют эту реку "Черный дракон". Мы называем ее красиво - любовью, Амур. Но сегодня праздник дружбы, праздник спорта. Безусловно, позитивное настроение и сильное чувство, что такие отношения – это навсегда. Поэтому этот праздник – это выражение тех самых теплых, самых близких, дружественных отношений, которые сложились между Россией и Китаем", - сказал министр Чекунков. Губернатор Приамурья отметил, что в этом году впервые в программу фестиваля вошла ледовая открытка. "И каждый год этот фестиваль обрастает все новыми деталями, получает федеральную поддержку. У нас большое количество в этом году федеральных гостей. Команда КамАЗ-Мастер, команда Урал. У нас новая активность, это ледовая открытка. То есть каждый год этот фестиваль укрупняется, становится все более интересным. Мы будем этот фестиваль обязательно поддерживать. В этом фестивале - одна из основ наших дружеских взаимоотношений с братским Китаем", - сказал Орлов. После открытия игр начались соревнования команд КНР и России по хоккею. Первый юниорский матч комментировал Дмитрий Губерниев.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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китай, россия, благовещенск, алексей чекунков, василий орлов (губернатор), дмитрий губерниев, в мире
Китай, Россия, Благовещенск, Алексей Чекунков, Василий Орлов (губернатор), Дмитрий Губерниев, В мире
В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры

В Благовещенске отрылись российско-китайские зимние игры на реке Амур

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске
Вид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Хэйхэ (КНР) с набережной реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Международные российско-китайские зимние игры на пограничной реке Амур торжественно отрылись в Благовещенске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль начался с открытия международной ледовой открытки на льду Амура, которую несколько дней совместно делали китайские и амурские волонтёры. Завершающие слои снега уложили губернатор Приамурья Василий Орлов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
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На хоккейной площадке для гостей и участников мероприятия выступили юные фигуристы, изображая символ КНР – китайского дракона, на льду также приветствовали участников, гостей и зрителей фигуры панды и медведя. В приветственном слове министр Чекунков сказал несколько фраз на китайском языке, пожелав участникам "крепкого здоровья, и чтобы такие взаимоотношения были на много веков вперед".
"Уникальный праздник, потому что места второго такого в мире нет. Мы на льду нашей священной реки, в завершающий день китайского праздника Нового года дракона. Китайцы называют эту реку "Черный дракон". Мы называем ее красиво - любовью, Амур. Но сегодня праздник дружбы, праздник спорта. Безусловно, позитивное настроение и сильное чувство, что такие отношения – это навсегда. Поэтому этот праздник – это выражение тех самых теплых, самых близких, дружественных отношений, которые сложились между Россией и Китаем", - сказал министр Чекунков.
Губернатор Приамурья отметил, что в этом году впервые в программу фестиваля вошла ледовая открытка.
"И каждый год этот фестиваль обрастает все новыми деталями, получает федеральную поддержку. У нас большое количество в этом году федеральных гостей. Команда КамАЗ-Мастер, команда Урал. У нас новая активность, это ледовая открытка. То есть каждый год этот фестиваль укрупняется, становится все более интересным. Мы будем этот фестиваль обязательно поддерживать. В этом фестивале - одна из основ наших дружеских взаимоотношений с братским Китаем", - сказал Орлов.
После открытия игр начались соревнования команд КНР и России по хоккею. Первый юниорский матч комментировал Дмитрий Губерниев.
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