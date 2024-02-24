https://ria.ru/20240224/gorlovka-1929240569.html

Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ

Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024

Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ

Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:24

2024-02-24T08:24

2024-02-24T08:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале. "Обстрелом ВФУ обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова и Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Мэр также добавил, что электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько