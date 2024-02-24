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Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/gorlovka-1929240569.html
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ
Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:24
2024-02-24T08:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале. "Обстрелом ВФУ обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова и Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Мэр также добавил, что электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ

Мэр Приходько: поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ после артобстрела
Осколки снарядов ВСУ после артобстрела - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов ВСУ после артобстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.
"Обстрелом ВФУ обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова и Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
Мэр также добавил, что электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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