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Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ
Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:24
2024-02-24T08:24
2024-02-24T08:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Поселки шахты им. Н. А. Изотова и Стальсбыт Никитского района Горловки обесточены в результате обстрелов украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале. "Обстрелом ВФУ обесточены посёлки шахты имени Н. А. Изотова и Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Мэр также добавил, что электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ
Мэр Приходько: поселки Никитского района Горловки обесточены из-за обстрелов ВСУ