https://ria.ru/20240224/germaniya-1929298576.html

Правительство Германии подсчитало затраты на помощь Украине

Правительство Германии подсчитало затраты на помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2024

Правительство Германии подсчитало затраты на помощь Украине

Германия с начала российской спецоперации потратила около 32 миллиардов евро на помощь Киеву, заявило федеральное правительство ФРГ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:07

2024-02-24T18:07

2024-02-24T18:50

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Германия с начала российской спецоперации потратила около 32 миллиардов евро на помощь Киеву, заявило федеральное правительство ФРГ. "Позиция Германии ясна: мы будем поддерживать Украину так долго, как необходимо. <...> Германия предоставила Украине помощь в размере около 32 миллиардов евро в виде гуманитарной помощи, прямого финансирования и оружия", — говорится в релизе.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин предоставит Киеву в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро. На следующие годы уже выделили шесть миллиардов евро.В начале ноября прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС передали Украине 300 тысяч артиллерийских боеприпасов из обещанного миллиона. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, Евросоюзу не удастся выполнить обещание поставить Киеву миллион снарядов к марту 2024-го.Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240224/germaniya-1929278879.html

https://ria.ru/20240220/sholts-1928533719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, нато, германия, россия