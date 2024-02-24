https://ria.ru/20240224/germaniya-1929278879.html
В Германии заявили об отсутствии союзнических обязанностей перед Украиной
В Германии заявили об отсутствии союзнических обязанностей перед Украиной - РИА Новости, 24.02.2024
В Германии заявили об отсутствии союзнических обязанностей перед Украиной
У Германии нет никаких союзнических обязанностей по отношению к Украине, которая не является членом НАТО и ЕС, заявил сопредседатель партии Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:01
2024-02-24T15:01
2024-02-24T15:17
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. У Германии нет никаких союзнических обязанностей по отношению к Украине, которая не является членом НАТО и ЕС, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR."Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств ", - сообщил Крупалла.По мнению политика, поставки оружия не помогут Украине одержать верх в этом конфликт, также он сомневается в том, что страна сможет вернуть себе все территории.Крупалла призвал к мирным переговорам, которые могли бы пройти в нейтральном месте наподобие Берлина.Данные переговоры включали бы в себя обоюдные гарантии по безопасности, дискуссии об уступке Украиной территорий и отказе от вступления в НАТО или ЕС. РФ, в свою очередь, могла бы отвести взамен свои войска, полагает он.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.Ранее в МИД РФ заявили, что соглашения Киева с ФРГ, Францией и Британией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, "в них лишь констатируется то, что и так делается, ничего сверх этого Киеву никто не обещает".
https://ria.ru/20240222/peregovory-1929020542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, германия, нато, тино крупалла, олаф шольц, владимир зеленский, евросоюз
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В Германии заявили об отсутствии союзнических обязанностей перед Украиной
SWR: в АдГ заявили, что у Германии нет союзнических обязанностей перед Украиной