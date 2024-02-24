Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G7 пообещали России новые санкции в связи со смертью Навального - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/g7-1929321998.html
Лидеры G7 пообещали России новые санкции в связи со смертью Навального
Лидеры G7 пообещали России новые санкции в связи со смертью Навального - РИА Новости, 24.02.2024
Лидеры G7 пообещали России новые санкции в связи со смертью Навального
Лидеры стран G7 пригрозили России санкциями в связи со смертью Алексея Навального, говорится в заявлении "Большой семерки". РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:35
2024-02-24T22:35
россия
москва
дмитрий песков
мария захарова
сергей лавров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
нато
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947763_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac8f05e436517d19af2db7b37014bc53.jpg
РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры стран G7 пригрозили России санкциями в связи со смертью Алексея Навального, говорится в заявлении "Большой семерки". "Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем продолжения введения ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в России, а также предпринимая другие действия", - говорится в заявлении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929180099.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928979536.html
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947763_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bbb81b08666ecf20c0b8dff166c5713b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков, мария захарова, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, g7
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Сергей Лавров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), НАТО, G7
Лидеры G7 пообещали России новые санкции в связи со смертью Навального

Лидеры стран G7 хотят "привлечь к ответственности" виновных в смерти Навального

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры стран G7 пригрозили России санкциями в связи со смертью Алексея Навального, говорится в заявлении "Большой семерки".
"Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем продолжения введения ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в России, а также предпринимая другие действия", - говорится в заявлении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
США ввели санкции против начальника колонии, где умер Навальный
23 февраля, 17:33
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.
МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом подчеркивал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Медведев предложил оценить счастливое лицо вдовы Навального
22 февраля, 14:04
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
21 февраля, 07:33
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваСергей ЛавровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)НАТОG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала