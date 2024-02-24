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Флорида отправила в Техас дополнительные силы национальной гвардии - РИА Новости, 24.02.2024
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00:28 24.02.2024 (обновлено: 05:15 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/florida-1929224337.html
Флорида отправила в Техас дополнительные силы национальной гвардии
Флорида отправила в Техас дополнительные силы национальной гвардии - РИА Новости, 24.02.2024
Флорида отправила в Техас дополнительные силы национальной гвардии
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в пятницу направил в соседний Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:28
2024-02-24T05:15
в мире
техас
флорида
рон десантис
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в пятницу направил в соседний Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи в борьбе с притоком незаконных мигрантов, говорится в заявлении на сайте главы региона."Губернатор Рон Десантис направил в Техас больше солдат национальной гвардии и дорожного патруля Флориды, чтобы помочь властям Техаса в обеспечении безопасности нашей южной границы", - сказано с сообщении. В рамках новой группы в Техас отправились 50 национальных гвардейцев и 76 представителей патруля Флориды.Как отмечается, всего с 2021 года Флорида отправила в Техас более 2400 сотрудников сил правопорядка, также свыше 600 единиц техники, включая лодки, командные автобусы и квадроциклы.
https://ria.ru/20240222/tekhas-1928905347.html
https://ria.ru/20240212/tekhas-1926829555.html
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в мире, техас, флорида, рон десантис
В мире, Техас, Флорида, Рон Десантис
Флорида отправила в Техас дополнительные силы национальной гвардии

Губернатор Флориды отправил в Техас дополнительные силы национальной гвардии

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в пятницу направил в соседний Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи в борьбе с притоком незаконных мигрантов, говорится в заявлении на сайте главы региона.
"Губернатор Рон Десантис направил в Техас больше солдат национальной гвардии и дорожного патруля Флориды, чтобы помочь властям Техаса в обеспечении безопасности нашей южной границы", - сказано с сообщении.
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В рамках новой группы в Техас отправились 50 национальных гвардейцев и 76 представителей патруля Флориды.
Как отмечается, всего с 2021 года Флорида отправила в Техас более 2400 сотрудников сил правопорядка, также свыше 600 единиц техники, включая лодки, командные автобусы и квадроциклы.
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В миреТехасФлоридаРон Десантис
 
 
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