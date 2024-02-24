https://ria.ru/20240224/festival-1929320414.html
На фестивале "RT.Док: Время героев" показали фильм "СВОе женское дело"
На фестивале "RT.Док: Время героев" показали фильм "СВОе женское дело" - РИА Новости, 24.02.2024
На фестивале "RT.Док: Время героев" показали фильм "СВОе женское дело"
Премьерный показ документального фильма "СВОё женское дело" депутата Госдумы Марии Бутиной состоялся в рамках второго международного фестиваля документального... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:12
2024-02-24T22:12
2024-02-24T22:12
культура
кировская область
мария бутина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьерный показ документального фильма "СВОё женское дело" депутата Госдумы Марии Бутиной состоялся в рамках второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Москве на площадке Цифрового делового пространства, передает корреспондент РИА Новости. Зрители погрузились в историю трех российских предпринимательниц, которые перестроили работу своего бизнеса на нужды фронта: Сусанна Аникитина-Юнгблюд - учредитель благотворительного фонда имени Иоанна Богослова и основатель сети медицинских центров "Совермед", Анастасия Борцова - председатель регионального штаба КСВО Кировской области и член Общественной палаты Кировской области, Анна Артемьева - руководитель PR-агентства и директор крупнейшего кубанского негосударственного благотворительного фонда "Добро и Дело". После просмотра фильма его три героини, автор Мария Бутина и режиссер Лана Дружинина ответили на вопросы зрителей на панельной дискуссии. "Это первый в жизни мой документальный фильм. Здесь у меня по правую руку Сусанна Васильевна Аникитина-Юнгблюд, человек, который меня вдохновил <…> Когда началось СВО, все сразу стало понятно: кто герой, а кто нет. Вы знаете, не зря говорят, друг познает я в беде, и меня очень впечатлила история Сусанны Васильевны, которая сказала: "Ну да, значит все будем помогать вместе". И это у нее шло от сердца. Потом я познакомилась с Анастасией, Анастасия уже мне сказала: "Ну как, у меня муж разведчик, значит все круто будет". Вы видели их в фильме, насколько они сильные", - рассказала Мария Бутина.
https://ria.ru/20240224/film-1929276301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, мария бутина, что посмотреть , кинофестиваль
Культура, Кировская область, Мария Бутина, что посмотреть , кинофестиваль
На фестивале "RT.Док: Время героев" показали фильм "СВОе женское дело"
Премьера фильма "СВОе женское дело" прошла на фестивале "RT.Док: Время героев"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьерный показ документального фильма "СВОё женское дело" депутата Госдумы Марии Бутиной состоялся в рамках второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" в Москве на площадке Цифрового делового пространства, передает корреспондент РИА Новости.
Зрители погрузились в историю трех российских предпринимательниц, которые перестроили работу своего бизнеса на нужды фронта: Сусанна Аникитина-Юнгблюд - учредитель благотворительного фонда имени Иоанна Богослова и основатель сети медицинских центров "Совермед", Анастасия Борцова - председатель регионального штаба КСВО Кировской области
и член Общественной палаты Кировской области, Анна Артемьева - руководитель PR-агентства и директор крупнейшего кубанского негосударственного благотворительного фонда "Добро и Дело".
После просмотра фильма его три героини, автор Мария Бутина и режиссер Лана Дружинина ответили на вопросы зрителей на панельной дискуссии.
"Это первый в жизни мой документальный фильм. Здесь у меня по правую руку Сусанна Васильевна Аникитина-Юнгблюд, человек, который меня вдохновил <…> Когда началось СВО, все сразу стало понятно: кто герой, а кто нет. Вы знаете, не зря говорят, друг познает я в беде, и меня очень впечатлила история Сусанны Васильевны, которая сказала: "Ну да, значит все будем помогать вместе". И это у нее шло от сердца. Потом я познакомилась с Анастасией, Анастасия уже мне сказала: "Ну как, у меня муж разведчик, значит все круто будет". Вы видели их в фильме, насколько они сильные", - рассказала Мария Бутина.
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"