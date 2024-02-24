https://ria.ru/20240224/fermery-1929257205.html

Протестующие в Париже фермеры забросали полицию яйцами

Протестующие в Париже фермеры забросали полицию яйцами - РИА Новости, 24.02.2024

Протестующие в Париже фермеры забросали полицию яйцами

Протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, где начались стычки с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:31

2024-02-24T11:31

2024-02-24T11:49

в мире

париж

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929258597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac857a7d7db0d32de28c512839f5f98b.jpg

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку в Париже, где начались стычки с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости. В павильоне выставки, где президент Эманнуэль Макрон с утра проводит завтрак с представителями профсоюзов, стоит оглушительный свист и крики. Толпа разъяренных фермеров пытается прорвать кордон спецнаряда полиции. Аграрии дерутся с полицией, которая валит их на пол, разрушая выставочные стенды. В ответ протестующие закидывают полицейских яйцами. Несколько человек были задержаны. Макрон позже намеревался пообщаться с фермерами. Часть из них готова встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия на салоне сельского хозяйства, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров". Он должен официально открыть выставку, как делает это каждый год. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фермеры освистали Макрона на выставке в Париже Несколько сотен фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки в Париже, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента, завязалась драка. 2024-02-24T11:31 true PT3M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция