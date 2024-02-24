https://ria.ru/20240224/fermery-1929252257.html
В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку
В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку - РИА Новости, 24.02.2024
В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку
В Париже фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:32
2024-02-24T10:32
2024-02-24T13:59
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. В Париже фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил корреспондент РИА Новости. С самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов, планируя протестовать и освистать главу государства, толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка. Несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь. Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания. Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готовы встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия на салоне сельского хозяйства, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров". К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS). Во Франции в последние недели усилились протесты фермеров. Манифестанты блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Фермеры освистали Макрона на выставке в Париже
Несколько сотен фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки в Париже, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента, завязалась драка.
2024-02-24T10:32
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Драка протестующих со полицейскими на сельхозвыставке в Париже
Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против приезда Макрона. Фермеры, в частности, развязали драку со спецнарядом полиции по подавлению протестов. Местные СМИ отмечают, что в истории мероприятия впервые президенту страны не дают посетить выставку.
2024-02-24T10:32
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, париж
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Париж
В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку
Намеренные освистать Макрона протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку
ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. В Париже фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил корреспондент РИА Новости.
С самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов, планируя протестовать и освистать главу государства, толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка.
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Несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь.
Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания.
Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готовы встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия на салоне сельского хозяйства, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".
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К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS).
Во Франции
в последние недели усилились протесты фермеров. Манифестанты блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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