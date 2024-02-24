https://ria.ru/20240224/fermery-1929252257.html

В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку

В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку - РИА Новости, 24.02.2024

В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку

В Париже фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:32

2024-02-24T10:32

2024-02-24T13:59

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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. В Париже фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил корреспондент РИА Новости. С самого утра фермеры со свистками и флагами профсоюзов, планируя протестовать и освистать главу государства, толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай, где открывается выставка. Несмотря на присутствие стражей правопорядка, заграждавших вход в экспоцентр, нескольким сотням фермеров удалось ворваться внутрь. Завязалась драка между охраной и протестующими. Полиция начала выталкивать их из здания. Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами. Часть из них готовы встретиться с президентом, но многие выступают против его присутствия на салоне сельского хозяйства, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров". К экспоцентру начали стягиваться спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS). Во Франции в последние недели усилились протесты фермеров. Манифестанты блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html

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Фермеры освистали Макрона на выставке в Париже Несколько сотен фермеров, недовольных политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон сельхозвыставки в Париже, куда прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, с намерением протестовать и освистать президента, завязалась драка. 2024-02-24T10:32 true PT3M01S

Драка протестующих со полицейскими на сельхозвыставке в Париже Открытие Салона сельского хозяйства в Париже задерживается из-за протестов против приезда Макрона. Фермеры, в частности, развязали драку со спецнарядом полиции по подавлению протестов. Местные СМИ отмечают, что в истории мероприятия впервые президенту страны не дают посетить выставку. 2024-02-24T10:32 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон, париж