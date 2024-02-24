https://ria.ru/20240224/evropa-1929235048.html

Восточная Европа не доверяет Западной, пишет Bloomberg

Восточная Европа не доверяет Западной, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.02.2024

Восточная Европа не доверяет Западной, пишет Bloomberg

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы, так как по их мнению, они "не прислушиваются" к нуждам Киева на фоне якобы угрозы со стороны РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:45

2024-02-24T05:45

2024-02-24T09:50

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы, так как по их мнению, они "не прислушиваются" к нуждам Киева на фоне якобы угрозы со стороны РФ, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По данным агентства, спор о том, как пополнить критически низкие запасы артиллерийских снарядов на Украине, и где эти запасы следует закупать, создает "более глубокий раскол" в Европе, при котором страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она "не прислушалась" к нуждам Украины. Согласно агентству, настроение в дипломатических кругах таково, что, "если Россия в конечном итоге выиграет конфликт с Украиной", то страны Восточной Европы "не простят" Западную Европу. Такой раскол станет "неизгладимым шрамом", поставив под угрозу проект евроинтеграции всех стран. "Правительства западных стран не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять", - рассказал агентству один высокопоставленный европейский чиновник. Агентство Блумберг отмечает со ссылкой на других неназванных чиновников, что некоторые восточные страны, которые годами поднимали тревогу по поводу якобы угрозы от России, обеспокоены тем, что более богатые западные государства недостаточно тратят из своих военных запасов. Отмечается, что эти страны "мешают" Украине получить большие возможности по оружию. "Разочарование среди лидеров стран Восточной Европы растет, потому что Запад, похоже, не осознает срочности (оказания помощи Киеву - ред.)", - заявил агентству другой чиновник. Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, сказал ранее Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929231045.html

https://ria.ru/20240223/nato-1929128149.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929022751.html

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928905843.html

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