https://ria.ru/20240224/ekoaktivisty-1929284872.html
Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией
Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией - РИА Новости, 24.02.2024
Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") сообщили, что перекрыли одну проезжую часть важной автомобильной трассы через перевал Бреннер на РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:02
2024-02-24T16:02
2024-02-24T16:02
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") сообщили, что перекрыли одну проезжую часть важной автомобильной трассы через перевал Бреннер на границе Австрии и Италии. "Мы не будем просто так мириться с тем, что правительство игнорирует важнейшие шаги по сохранению наших средств к существованию. Закон о защите климата должен быть закреплен в конституции", - сообщили активисты на своей страничке в соцсети X. На прикрепленном к сообщению видео видно, как несколько десятков человек в ярких жилетах блокируют полосу и играют на инструментах. По данным СМИ, спустя некоторое время прибыла полиция и освободила дорогу. Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html
https://ria.ru/20240129/ekoaktivisty-1924244209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, италия
Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией
Экоактивисты перекрыли альпийский перевал Бреннер между Австрией и Италией
ВЕНА, 24 фев - РИА Новости.
Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") сообщили
, что перекрыли одну проезжую часть важной автомобильной трассы через перевал Бреннер на границе Австрии и Италии.
"Мы не будем просто так мириться с тем, что правительство игнорирует важнейшие шаги по сохранению наших средств к существованию. Закон о защите климата должен быть закреплен в конституции", - сообщили активисты на своей страничке в соцсети X.
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На прикрепленном к сообщению видео видно, как несколько десятков человек в ярких жилетах блокируют полосу и играют на инструментах. По данным СМИ, спустя некоторое время прибыла полиция и освободила дорогу.
Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.
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