https://ria.ru/20240224/ekoaktivisty-1929284872.html

Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией

Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией - РИА Новости, 24.02.2024

Экоактивисты перекрыли альпийский перевал между Австрией и Италией

Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") сообщили, что перекрыли одну проезжую часть важной автомобильной трассы через перевал Бреннер на РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:02

2024-02-24T16:02

2024-02-24T16:02

в мире

австрия

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/29/1514562956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e171612d228824bb636e35a968ecaaa.jpg

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Экоактивисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение") сообщили, что перекрыли одну проезжую часть важной автомобильной трассы через перевал Бреннер на границе Австрии и Италии. "Мы не будем просто так мириться с тем, что правительство игнорирует важнейшие шаги по сохранению наших средств к существованию. Закон о защите климата должен быть закреплен в конституции", - сообщили активисты на своей страничке в соцсети X. На прикрепленном к сообщению видео видно, как несколько десятков человек в ярких жилетах блокируют полосу и играют на инструментах. По данным СМИ, спустя некоторое время прибыла полиция и освободила дорогу. Активисты "Последнего поколения" наиболее известны своими протестными акциями, в рамках которых они блокируют движение транспорта, приклеивая себя к дорожному полотну, либо пытаются сорвать крупные мероприятия, требуя от властей принять меры по защите климата.

https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html

https://ria.ru/20240129/ekoaktivisty-1924244209.html

австрия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австрия, италия