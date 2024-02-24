https://ria.ru/20240224/dron-1929295395.html

При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина

При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 24.02.2024

При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:46

2024-02-24T17:46

2024-02-24T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921436277.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика