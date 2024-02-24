https://ria.ru/20240224/dron-1929295395.html
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 24.02.2024
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:46
2024-02-24T17:46
2024-02-24T17:46
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иван приходько
гольмовский
горловка
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921436277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина
При сбросе взрывоопасного предмета на Гольмовский в ДНР ранен мужчина