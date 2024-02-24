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При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/dron-1929295395.html
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина - РИА Новости, 24.02.2024
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:46
2024-02-24T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921436277.html
гольмовский
горловка
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в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика
При атаке дрона на Гольмовский в ДНР ранен мужчина

При сбросе взрывоопасного предмета на Гольмовский в ДНР ранен мужчина

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный житель поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Гольмовском при атаке украинского беспилотника поврежден магазин
15 января, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГольмовскийГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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