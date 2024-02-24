https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие
Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:43
2024-02-24T15:43
2024-02-24T16:45
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. "Минут 15-20 назад я приехал, вот прилетело, и товарищ погиб, сосед — друг детства, неизвестно, куда прилетит, Ваньку вон убило", — сказал очевидец, живущий в многоэтажке, пострадавшей от обстрела.Снаряд ВСУ попал в верхние этажи дома. Он пробил стену здания, взрывной волной повредив балконы и оконные рамы верхних этажей. В соседних домах пострадало остекление.ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом украинская армия регулярно использует западную военную технику и кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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донецк
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Кадры с места удара по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка, снаряд попал в верхние этажи многоквартирного жилого дома
2024-02-24T15:43
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие
ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в центре Донецка, есть погибшие