https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html

ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие

ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 24.02.2024

ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие

Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:43

2024-02-24T15:43

2024-02-24T16:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929289070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f5a108ecac1e3411f126e9c515bea01.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. "Минут 15-20 назад я приехал, вот прилетело, и товарищ погиб, сосед — друг детства, неизвестно, куда прилетит, Ваньку вон убило", — сказал очевидец, живущий в многоэтажке, пострадавшей от обстрела.Снаряд ВСУ попал в верхние этажи дома. Он пробил стену здания, взрывной волной повредив балконы и оконные рамы верхних этажей. В соседних домах пострадало остекление.ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом украинская армия регулярно использует западную военную технику и кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места удара по жилому дому в Донецке ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка, снаряд попал в верхние этажи многоквартирного жилого дома 2024-02-24T15:43 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика