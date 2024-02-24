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ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 24.02.2024 (обновлено: 16:45 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие - РИА Новости, 24.02.2024
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие
Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:43
2024-02-24T16:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Минут 15-20 назад я приехал, вот прилетело, и товарищ погиб, сосед — друг детства, неизвестно, куда прилетит, Ваньку вон убило&quot;, — сказал очевидец, живущий в многоэтажке, пострадавшей от обстрела.Снаряд ВСУ попал в верхние этажи дома. Он пробил стену здания, взрывной волной повредив балконы и оконные рамы верхних этажей. В соседних домах пострадало остекление.ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом украинская армия регулярно использует западную военную технику и кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html
донецк
донецкая народная республика
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Кадры с места удара по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка, снаряд попал в верхние этажи многоквартирного жилого дома
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вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ нанесли удар по центру Донецка, есть погибшие

ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в центре Донецка, есть погибшие

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирные жители погибли при ударе ВСУ по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Минут 15-20 назад я приехал, вот прилетело, и товарищ погиб, сосед — друг детства, неизвестно, куда прилетит, Ваньку вон убило", — сказал очевидец, живущий в многоэтажке, пострадавшей от обстрела.

Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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08:00
Снаряд ВСУ попал в верхние этажи дома.
Он пробил стену здания, взрывной волной повредив балконы и оконные рамы верхних этажей.
В соседних домах пострадало остекление.
ВСУ с 2014 года постоянно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов Донбасса. При этом украинская армия регулярно использует западную военную технику и кассетные боеприпасы.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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