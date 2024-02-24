https://ria.ru/20240224/donetsk-1929276695.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 24.02.2024
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска в 14.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:42
2024-02-24T14:42
2024-02-24T14:47
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Безопасность
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска выпустили по центру Донецка два натовских снаряда