https://ria.ru/20240224/donetsk-1929276695.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 24.02.2024

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска в 14.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:42

2024-02-24T14:42

2024-02-24T14:47

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

безопасность

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, сцкк, безопасность