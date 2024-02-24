https://ria.ru/20240224/donbass-1929310778.html

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат - РИА Новости, 24.02.2024

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:17

2024-02-24T20:17

2024-02-24T20:17

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником. "Два года назад ситуация в Донбассе готовилась к "ближневосточному сценарию", у Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс. И дата 17 февраля, как дата вторжения Киевских боевиков в Донбасс, вообще никого бы не удивила. На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался "хорватский сценарий", - заявил дипломат. По его словам, Россия отреагировала иначе. "Двадцать первого февраля Россия признала Республики Донбасса и в Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А 24 февраля началась специальная военная операция по спасению жителей Донбасса. А Запад все так же продолжает на всех площадках говорить о "неспровоцированной и немотивированной агрессии России", - подчеркнул Мирошник. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240224/gnev-1929290010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, украина, владимир путин, родион мирошник, нато, в мире