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Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат - РИА Новости, 24.02.2024
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20:17 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/donbass-1929310778.html
Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат
Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат - РИА Новости, 24.02.2024
Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат
Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:17
2024-02-24T20:17
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владимир путин
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником. "Два года назад ситуация в Донбассе готовилась к "ближневосточному сценарию", у Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс. И дата 17 февраля, как дата вторжения Киевских боевиков в Донбасс, вообще никого бы не удивила. На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался "хорватский сценарий", - заявил дипломат. По его словам, Россия отреагировала иначе. "Двадцать первого февраля Россия признала Республики Донбасса и в Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А 24 февраля началась специальная военная операция по спасению жителей Донбасса. А Запад все так же продолжает на всех площадках говорить о "неспровоцированной и немотивированной агрессии России", - подчеркнул Мирошник. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, донбасс, украина, владимир путин, родион мирошник, нато, в мире
Россия, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Родион Мирошник, НАТО, В мире
Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса, заявил дипломат

Мирошник: Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на авдеевском направлении СВО. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником.
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"Два года назад ситуация в Донбассе готовилась к "ближневосточному сценарию", у Киева была надежда, что они смогут с пятикратным превосходством просто раздавить непокорный Донбасс. И дата 17 февраля, как дата вторжения Киевских боевиков в Донбасс, вообще никого бы не удивила. На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался "хорватский сценарий", - заявил дипломат.
По его словам, Россия отреагировала иначе.
"Двадцать первого февраля Россия признала Республики Донбасса и в Кремле был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А 24 февраля началась специальная военная операция по спасению жителей Донбасса. А Запад все так же продолжает на всех площадках говорить о "неспровоцированной и немотивированной агрессии России", - подчеркнул Мирошник.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияДонбассУкраинаВладимир ПутинРодион МирошникНАТОВ мире
 
 
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