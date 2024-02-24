https://ria.ru/20240224/danilov-1929290816.html

В Киеве дали оценку гарантиям США по Будапештскому меморандуму

В Киеве дали оценку гарантиям США по Будапештскому меморандуму - РИА Новости, 24.02.2024

В Киеве дали оценку гарантиям США по Будапештскому меморандуму

Ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность американских гарантий безопасности, обещанных этим документом, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:59

2024-02-24T16:59

2024-02-24T20:54

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ситуация с Будапештским меморандумом показала несостоятельность американских гарантий безопасности, обещанных этим документом, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Times. "Оказалось, что подпись президента США ничего не стоит", — отметил он. При этом оценку гарантиям Лондона секретарь СНБО не дал. После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов оружия массового поражения в обмен на обещание других подписавшихся стран, в том числе США, обеспечивать ее безопасность.Представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, также в стране звучали предложения сделать "грязную бомбу". В феврале 2022-го Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что инициирует переговоры участников меморандума. Тогда он говорил, что если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что международное сообщество должно серьезно относиться к опасным заявлениям представителей Киева о возможности восстановления ядерного статуса страны. Она подчеркивала, что у Украины со времен СССР сохранился потенциал для этого.

https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928902696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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