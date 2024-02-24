https://ria.ru/20240224/britaniya-1929236003.html

Британия пообещала выделить Украине 311 миллионов долларов

Британия пообещала выделить Украине 311 миллионов долларов - РИА Новости, 24.02.2024

Британия пообещала выделить Украине 311 миллионов долларов

Правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T06:34

2024-02-24T06:34

2024-02-24T06:34

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на следующий год. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о новом пакете военной помощи для Киева, включающем 200 самонаводящихся ракет Brimstone. "Великобритания потратит 245 миллионов фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Согласно пресс-релизу, новый пакет финансирования призван помочь пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

https://ria.ru/20240224/avstraliya-1929234941.html

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в мире, украина, великобритания, россия, грант шэппс, сергей лавров, нато