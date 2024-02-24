Британия пообещала выделить Украине 311 миллионов долларов
Британия пообещала выделить Украине 311 миллионов долларов в 2025 году
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на следующий год.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о новом пакете военной помощи для Киева, включающем 200 самонаводящихся ракет Brimstone.
"Великобритания потратит 245 миллионов фунтов в течение следующего года на закупку и активизацию цепочек поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
Согласно пресс-релизу, новый пакет финансирования призван помочь пополнить запасы артиллерийских боеприпасов Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.