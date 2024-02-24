https://ria.ru/20240224/bomba-1929255141.html
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 24.02.2024
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:04
2024-02-24T11:04
2024-02-24T11:36
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных операций с момента ее окончания, сообщило министерство обороны страны. "Пятисоткилограммовая бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома в Плимуте и ставшая причиной одной из крупнейших операций по эвакуации со времен окончания Второй мировой войны, была благополучно обезврежена специалистами по обезвреживанию бомб из британской армии и Королевского флота", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что сама бомба SC-500 была обнаружена еще во вторник, для ее транспортировки было эвакуировано более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, прежде чем взорвать в море. В операции по обезвреживанию было задействовано более 100 военнослужащих.
https://ria.ru/20240111/tramp-1920785160.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
В Британии обезвредили 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных операций с момента ее окончания, сообщило министерство обороны страны.
"Пятисоткилограммовая бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома в Плимуте и ставшая причиной одной из крупнейших операций по эвакуации со времен окончания Второй мировой войны, была благополучно обезврежена специалистами по обезвреживанию бомб из британской армии и Королевского флота", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании
.
Отмечается, что сама бомба SC-500 была обнаружена еще во вторник, для ее транспортировки было эвакуировано более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, прежде чем взорвать в море. В операции по обезвреживанию было задействовано более 100 военнослужащих.
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