https://ria.ru/20240224/bomba-1929255141.html

В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 24.02.2024

В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:04

2024-02-24T11:04

2024-02-24T11:36

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великобритания

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных операций с момента ее окончания, сообщило министерство обороны страны. "Пятисоткилограммовая бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома в Плимуте и ставшая причиной одной из крупнейших операций по эвакуации со времен окончания Второй мировой войны, была благополучно обезврежена специалистами по обезвреживанию бомб из британской армии и Королевского флота", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что сама бомба SC-500 была обнаружена еще во вторник, для ее транспортировки было эвакуировано более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, прежде чем взорвать в море. В операции по обезвреживанию было задействовано более 100 военнослужащих.

https://ria.ru/20240111/tramp-1920785160.html

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Варвара Скокшина

в мире, великобритания