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В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 24.02.2024
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11:04 24.02.2024 (обновлено: 11:36 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/bomba-1929255141.html
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 24.02.2024
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:04
2024-02-24T11:36
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных операций с момента ее окончания, сообщило министерство обороны страны. "Пятисоткилограммовая бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома в Плимуте и ставшая причиной одной из крупнейших операций по эвакуации со времен окончания Второй мировой войны, была благополучно обезврежена специалистами по обезвреживанию бомб из британской армии и Королевского флота", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что сама бомба SC-500 была обнаружена еще во вторник, для ее транспортировки было эвакуировано более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, прежде чем взорвать в море. В операции по обезвреживанию было задействовано более 100 военнослужащих.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

В Британии обезвредили 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный
Британский военный - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
Британский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Великобритании обезвредили найденную во дворе жилого дома 500-килограммовую немецкую бомбу времен Второй мировой войны, что стало одной из крупнейших подобных операций с момента ее окончания, сообщило министерство обороны страны.
"Пятисоткилограммовая бомба, обнаруженная на заднем дворе жилого дома в Плимуте и ставшая причиной одной из крупнейших операций по эвакуации со времен окончания Второй мировой войны, была благополучно обезврежена специалистами по обезвреживанию бомб из британской армии и Королевского флота", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Отмечается, что сама бомба SC-500 была обнаружена еще во вторник, для ее транспортировки было эвакуировано более 10 тысяч человек из района нахождения, а затем и из окрестностей по маршруту, по которому ее перевозили, прежде чем взорвать в море. В операции по обезвреживанию было задействовано более 100 военнослужащих.
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