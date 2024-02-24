Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 24.02.2024 (обновлено: 00:50 25.02.2024)
https://ria.ru/20240224/boepripasy-1929322363.html
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ
Украинские войска испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T22:43
2024-02-25T00:50
украина
россия
сергей лавров
дмитрий кулеба
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN. "Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений", - заявил Кулеба.Он также добавил, что украинские войска находятся под натиском превосходящих сил РФ. Американские власти заявляли, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240224/artilleriya-1929240374.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сергей лавров, дмитрий кулеба, нато, сша
Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, НАТО, США
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов у ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.
"Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений", - заявил Кулеба.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Интенсивность артиллерии ВСУ не снизилась, заявило Минобороны России
Вчера, 08:19
Он также добавил, что украинские войска находятся под натиском превосходящих сил РФ.
Американские власти заявляли, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
Вчера, 08:00
 
УкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий КулебаНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала