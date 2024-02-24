https://ria.ru/20240224/boepripasy-1929322363.html
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ - РИА Новости, 25.02.2024
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ
Украинские войска испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-24T22:43
2024-02-24T22:43
2024-02-25T00:50
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN. "Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений", - заявил Кулеба.Он также добавил, что украинские войска находятся под натиском превосходящих сил РФ. Американские власти заявляли, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240224/artilleriya-1929240374.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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украина, россия, сергей лавров, дмитрий кулеба, нато, сша
Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба, НАТО, США
Кулеба заявил об огромном дефиците артиллерийских боеприпасов в ВСУ
Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците снарядов у ВСУ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Украинские войска испытывают огромный дефицит артиллерийских боеприпасов и других вооружений, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN
.
"Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений", - заявил Кулеба.
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Он также добавил, что украинские войска находятся под натиском превосходящих сил РФ.
Американские власти заявляли, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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