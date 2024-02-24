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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 24.02.2024 (обновлено: 17:48 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929284010.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.02.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:57
2024-02-24T17:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать четвертого февраля около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили дрон над территорией Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два дрона над Курской и Тульской областями. В Белгородской области и других приграничных с Украиной регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий бригады войсковой ПВО
Военнослужащий бригады войсковой ПВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащий бригады войсковой ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать четвертого февраля около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили дрон над территорией Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два дрона над Курской и Тульской областями.
В Белгородской области и других приграничных с Украиной регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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