https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929284010.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.02.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:57
2024-02-24T15:57
2024-02-24T17:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Двадцать четвертого февраля около 15:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Отмечается, что дежурные средства ПВО сбили дрон над территорией Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили два дрона над Курской и Тульской областями. В Белгородской области и других приграничных с Украиной регионах действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник