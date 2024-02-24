https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html

В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.02.2024

В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:19

2024-02-24T13:19

2024-02-24T14:14

зайцево

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 февраля по состоянию на 13:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево — в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1994 года рождения", — указали в ведомстве.Инцидент произошел в 10:40 мск.Также сообщается, что ночью, в 1:15, ВСУ открыли огонь по Горловке. Украинские военные выпустили по городу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929261440.html

зайцево

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зайцево, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия