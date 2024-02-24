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В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.02.2024
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13:19 24.02.2024 (обновлено: 14:14 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.02.2024
В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:19
2024-02-24T14:14
зайцево
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. &quot;По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 февраля по состоянию на 13:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево — в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1994 года рождения&quot;, — указали в ведомстве.Инцидент произошел в 10:40 мск.Также сообщается, что ночью, в 1:15, ВСУ открыли огонь по Горловке. Украинские военные выпустили по городу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929261440.html
зайцево
донецкая народная республика
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зайцево, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Зайцево, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
В Зайцево в ДНР при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Зайцево при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 24 февраля по состоянию на 13:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Зайцево — в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1994 года рождения", — указали в ведомстве.

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Инцидент произошел в 10:40 мск.
Также сообщается, что ночью, в 1:15, ВСУ открыли огонь по Горловке. Украинские военные выпустили по городу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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ЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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