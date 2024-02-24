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"Это все обрушит". Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы - РИА Новости, 24.02.2024
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22:47 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/berbok-1929322782.html
"Это все обрушит". Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы
"Это все обрушит". Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы - РИА Новости, 24.02.2024
"Это все обрушит". Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы
Пользователи социальной сети X из Германии раскритиковали главу МИД страны Анналену Бербок, которая заявила, что санкции против России нужны, несмотря на то,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:47
2024-02-24T22:47
политика
россия
германия
анналена бербок
мария захарова
евросоюз
москва
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Германии раскритиковали главу МИД страны Анналену Бербок, которая заявила, что санкции против России нужны, несмотря на то, что они не сработали."Она явно принимает какие-то наркотики", — полагает участник дискуссии."У меня в ушах до сих пор звучат ее слова, которые она произнесла в состоянии эйфории: "Пакет санкций разрушит Россию", — вспомнили в комментариях."Бербок искажает факты так, как ей удобно", — возмутился пользователь."Так печально, что Германия снова пытается ссориться с Россией", — написали в беседе."Некомпетентный министр, активно поддерживающий пропаганду (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, глупая и высокомерная", — поделился мнением еще один пользователь.Ранее Бербок заявила, что никто не рассчитывал, что санкции против России сработают, но их все равно нужно вводить. Глава МИД России Мария Захарова, комментируя слова Бербок, заявила, что она "удивительно необразованная и откровенно недалекая", и таких в правительствах ЕС сотни и сотни.
https://ria.ru/20240224/zayavlenie-1929285715.html
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политика, россия, германия, анналена бербок, мария захарова, евросоюз, москва
Политика, Россия, Германия, Анналена Бербок, Мария Захарова, Евросоюз, Москва

"Это все обрушит". Немцы отреагировали на выпад Бербок в адрес Москвы

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети X из Германии раскритиковали главу МИД страны Анналену Бербок, которая заявила, что санкции против России нужны, несмотря на то, что они не сработали.
«
"Она явно принимает какие-то наркотики", — полагает участник дискуссии.
"У меня в ушах до сих пор звучат ее слова, которые она произнесла в состоянии эйфории: "Пакет санкций разрушит Россию", — вспомнили в комментариях.
"Бербок искажает факты так, как ей удобно", — возмутился пользователь.
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"Так печально, что Германия снова пытается ссориться с Россией", — написали в беседе.
"Некомпетентный министр, активно поддерживающий пропаганду (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена, глупая и высокомерная", — поделился мнением еще один пользователь.
Ранее Бербок заявила, что никто не рассчитывал, что санкции против России сработают, но их все равно нужно вводить. Глава МИД России Мария Захарова, комментируя слова Бербок, заявила, что она "удивительно необразованная и откровенно недалекая", и таких в правительствах ЕС сотни и сотни.
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