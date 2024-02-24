"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети
Пользователи Х раскритиковали слова Бербок о борьбе с Россией на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к посланию главы МИД Германии Анналены Бербок на годовщину начала спецоперации, в котором она пообещала до конца поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
"Ты (поддерживаешь Украину. – Прим. ред.), не мы. Купи билет в один конец, отправляйся в Киев и иди на службу в армию. Хорошей поездки", — сыронизировал LaCucaracha.
"Ты хочешь забрать оставшийся чернозем, который Гитлер так и не смог перевезти в Германию. Этого не произойдет", — отметил Dan Giljen.
"Нет, это не наш конфликт! Вы лично можете ввязаться в него со своими деньгами и присутствием там. Россия уже давно победила. Кроме того, невозможно победить ядерную державу военным путем без самоуничтожения!" — напомнил Бербок JIber.
"Все ради прокси конфликта США. Неважно, что думают немцы, неважно, сколько еще погибнет украинцев", — возмутился etirol 𝕊.
"Кто еще во все это верит?" — задался вопросом Bodo Badur.
Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.