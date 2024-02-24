https://ria.ru/20240224/berbok-1929247525.html

"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети

"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 24.02.2024

"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к посланию главы МИД Германии Анналены Бербок на годовщину начала спецоперации, в котором она пообещала до... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:23

2024-02-24T09:23

2024-02-24T09:23

в мире

россия

германия

украина

анналена бербок

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к посланию главы МИД Германии Анналены Бербок на годовщину начала спецоперации, в котором она пообещала до конца поддерживать Украину в противостоянии с Россией."Ты (поддерживаешь Украину. – Прим. ред.), не мы. Купи билет в один конец, отправляйся в Киев и иди на службу в армию. Хорошей поездки", — сыронизировал LaCucaracha."Ты хочешь забрать оставшийся чернозем, который Гитлер так и не смог перевезти в Германию. Этого не произойдет", — отметил Dan Giljen."Нет, это не наш конфликт! Вы лично можете ввязаться в него со своими деньгами и присутствием там. Россия уже давно победила. Кроме того, невозможно победить ядерную державу военным путем без самоуничтожения!" — напомнил Бербок JIber."Все ради прокси конфликта США. Неважно, что думают немцы, неважно, сколько еще погибнет украинцев", — возмутился etirol 𝕊."Кто еще во все это верит?" — задался вопросом Bodo Badur.Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.

https://ria.ru/20240221/opasnost-1928793041.html

https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

россия

германия

украина

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в мире, россия, германия, украина, анналена бербок, парламентская ассамблея совета европы