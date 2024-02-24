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"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 24.02.2024
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09:23 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/berbok-1929247525.html
"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети
"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 24.02.2024
"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к посланию главы МИД Германии Анналены Бербок на годовщину начала спецоперации, в котором она пообещала до... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:23
2024-02-24T09:23
в мире
россия
германия
украина
анналена бербок
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к посланию главы МИД Германии Анналены Бербок на годовщину начала спецоперации, в котором она пообещала до конца поддерживать Украину в противостоянии с Россией."Ты (поддерживаешь Украину. – Прим. ред.), не мы. Купи билет в один конец, отправляйся в Киев и иди на службу в армию. Хорошей поездки", — сыронизировал LaCucaracha."Ты хочешь забрать оставшийся чернозем, который Гитлер так и не смог перевезти в Германию. Этого не произойдет", — отметил Dan Giljen."Нет, это не наш конфликт! Вы лично можете ввязаться в него со своими деньгами и присутствием там. Россия уже давно победила. Кроме того, невозможно победить ядерную державу военным путем без самоуничтожения!" — напомнил Бербок JIber."Все ради прокси конфликта США. Неважно, что думают немцы, неважно, сколько еще погибнет украинцев", — возмутился etirol 𝕊."Кто еще во все это верит?" — задался вопросом Bodo Badur.Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
https://ria.ru/20240221/opasnost-1928793041.html
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в мире, россия, германия, украина, анналена бербок, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Россия, Германия, Украина, Анналена Бербок, Парламентская ассамблея Совета Европы
"Отправляйся в Киев": выпад Бербок в адрес России вызвал гнев в Сети

Пользователи Х раскритиковали слова Бербок о борьбе с Россией на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к посланию главы МИД Германии Анналены Бербок на годовщину начала спецоперации, в котором она пообещала до конца поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
"Ты (поддерживаешь Украину. – Прим. ред.), не мы. Купи билет в один конец, отправляйся в Киев и иди на службу в армию. Хорошей поездки", — сыронизировал LaCucaracha.
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"Ты хочешь забрать оставшийся чернозем, который Гитлер так и не смог перевезти в Германию. Этого не произойдет", — отметил Dan Giljen.
"Нет, это не наш конфликт! Вы лично можете ввязаться в него со своими деньгами и присутствием там. Россия уже давно победила. Кроме того, невозможно победить ядерную державу военным путем без самоуничтожения!" — напомнил Бербок JIber.
"Все ради прокси конфликта США. Неважно, что думают немцы, неважно, сколько еще погибнет украинцев", — возмутился etirol 𝕊.
"Кто еще во все это верит?" — задался вопросом Bodo Badur.
Министр иностранных дел Германии не раз делала неоднозначные высказывания о России. В январе Бербок оказалась в центре скандала после того, как заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал о панике в Киеве
22 февраля, 11:35
 
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