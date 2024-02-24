https://ria.ru/20240224/bayden-1929241648.html

Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по вопросу о помощи Украине

Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по вопросу о помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2024

Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по вопросу о помощи Украине

Президент США Джо Байден в субботу намерен созвониться с остальными государственными лидерами группы G7, а также с Владимиром Зеленским для обсуждения... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:37

2024-02-24T08:37

2024-02-24T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

нато

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу намерен созвониться с остальными государственными лидерами группы G7, а также с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию, заявили в Белом доме. "В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины", - указано в распространенном сообщении. Кроме того, в рамках звонка Байден намерен обсудить "общие шаги по продолжению привлечения России к ответственности". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/zelenskiy-1929230409.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

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Влада Копылова

в мире, джо байден, владимир зеленский, нато, g7, россия, украина