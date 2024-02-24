https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929294911.html

Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин

Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2024

Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин

Мирные жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города и верят в его быстрое восстановление, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:44

2024-02-24T17:44

2024-02-24T17:44

специальная военная операция на украине

авдеевка

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929076646_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_e0cca31eb70bcfbe013387b611b9258b.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирные жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города и верят в его быстрое восстановление, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Пушилин ранее в субботу сообщал, что приехал в Авдеевку, и подчеркнул, что предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города. "Мы вас ждали...", - рассказывают жители Авдеевки. Они следили за тем, что происходило в Донбассе все эти годы. Многие не хотят выезжать из разрушенного города в пункты временного размещения, говорят: вы быстро восстанавливаете, подождем", - написал Пушилин.Глава ДНР также рассказал, что мужчину, нуждающегося в медицинской помощи, вывезли из города в пункт временного размещения в Ясиноватой. Пушилин отметил, что мирные жители Авдеевки сплотились, поддерживают друг друга, многие из них остаются "в шоковом состоянии", но не скрывают радости, что "дождались своих, Россию". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авдеевка, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины