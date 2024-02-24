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Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/avdeevka-1929294911.html
Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин
Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2024
Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин
Мирные жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города и верят в его быстрое восстановление, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:44
2024-02-24T17:44
специальная военная операция на украине
авдеевка
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
александр сырский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирные жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города и верят в его быстрое восстановление, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Пушилин ранее в субботу сообщал, что приехал в Авдеевку, и подчеркнул, что предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города. "Мы вас ждали...", - рассказывают жители Авдеевки. Они следили за тем, что происходило в Донбассе все эти годы. Многие не хотят выезжать из разрушенного города в пункты временного размещения, говорят: вы быстро восстанавливаете, подождем", - написал Пушилин.Глава ДНР также рассказал, что мужчину, нуждающегося в медицинской помощи, вывезли из города в пункт временного размещения в Ясиноватой. Пушилин отметил, что мирные жители Авдеевки сплотились, поддерживают друг друга, многие из них остаются "в шоковом состоянии", но не скрывают радости, что "дождались своих, Россию". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
авдеевка
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авдеевка, в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города, заявил Пушилин

Пушилин сообщил, что жители Авдеевки верят, что город будет быстро восстановлен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирные жители Авдеевки не хотят уезжать из разрушенного города и верят в его быстрое восстановление, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Пушилин ранее в субботу сообщал, что приехал в Авдеевку, и подчеркнул, что предстоит большая работа по разминированию и восстановлению города.
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"Мы вас ждали...", - рассказывают жители Авдеевки. Они следили за тем, что происходило в Донбассе все эти годы. Многие не хотят выезжать из разрушенного города в пункты временного размещения, говорят: вы быстро восстанавливаете, подождем", - написал Пушилин.
Глава ДНР также рассказал, что мужчину, нуждающегося в медицинской помощи, вывезли из города в пункт временного размещения в Ясиноватой.
Пушилин отметил, что мирные жители Авдеевки сплотились, поддерживают друг друга, многие из них остаются "в шоковом состоянии", но не скрывают радости, что "дождались своих, Россию".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
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Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецкАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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