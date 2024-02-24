https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом - РИА Новости, 24.02.2024
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом
Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T06:49
2024-02-24T06:49
2024-02-24T06:54
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов."Провинции являются неотъемлемой частью нации и заслуживают уважения. Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву", - написал он в соцсети X.По словам Торреса, в феврале национальное правительство "незаконно удержало" 13,5 миллиона долларов, что составляет более трети месячной доли налоговых сборов для провинции."Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ", - предупредил глава региона.В конце января вице-губернатор другой аргентинской провинции Рио-Негро Педро Песатти также пообещал оставить правительство страны без энергоресурсов, если президент Хавьер Милей не прекратит угрозы в адрес регионов.Как сообщала газета La Nación, Милей уволил министра инфраструктуры Гильермо Ферраро, заподозрив его в утечке информации после совещания кабинета министров. На этом совещании президент пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы.Ранее палата депутатов вернула на доработку в комиссии одобренные в целом реформы Милея. Разногласия среди народных избранников вызвала, в частности, глава закона о приватизации госкомпаний. Милей раскритиковал голосовавших против депутатов, назвав их "предателями", "преступниками" и "паразитами", а также губернаторов, чьи представители в парламенте не поддержали его.
https://ria.ru/20240216/maduro-1927700547.html
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в мире, чубут, хавьер милей, аргентина
В мире, Чубут, Хавьер Милей, Аргентина
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом
Регион Аргентины пригрозил правительству Милея прекращением поставок ресурсов
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Губернатор аргентинской провинции Чубут Игнасио Торрес пригрозил федеральному правительству страны прекращением поставок нефти и газа, если регион не будет получать полагающиеся доходы от налогов.
"Провинции являются неотъемлемой частью нации и заслуживают уважения. Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву", - написал он в соцсети X.
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По словам Торреса, в феврале национальное правительство "незаконно удержало" 13,5 миллиона долларов, что составляет более трети месячной доли налоговых сборов для провинции.
«
"Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ", - предупредил глава региона.
В конце января вице-губернатор другой аргентинской провинции Рио-Негро Педро Песатти также пообещал оставить правительство страны без энергоресурсов, если президент Хавьер Милей
не прекратит угрозы в адрес регионов.
Как сообщала газета La Nación, Милей уволил министра инфраструктуры Гильермо Ферраро, заподозрив его в утечке информации после совещания кабинета министров. На этом совещании президент пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы.
Ранее палата депутатов вернула на доработку в комиссии одобренные в целом реформы Милея. Разногласия среди народных избранников вызвала, в частности, глава закона о приватизации госкомпаний. Милей раскритиковал голосовавших против депутатов, назвав их "предателями", "преступниками" и "паразитами", а также губернаторов, чьи представители в парламенте не поддержали его.
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