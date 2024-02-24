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Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах - РИА Новости, 24.02.2024
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21:16 24.02.2024 (обновлено: 21:41 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html
Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах
Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах - РИА Новости, 24.02.2024
Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах
Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:16
2024-02-24T21:41
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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления."Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине", - говорится в заявлении.Отмечается, что лидеры приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html
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g7, в мире, россия, украина, европа, еврокомиссия, евросоюз
G7, В мире, Россия, Украина, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах

G7: российские активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления.
"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что лидеры приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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