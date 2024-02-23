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Зеленский заявил, что Украина проиграет без американской помощи - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 23.02.2024 (обновлено: 23:00 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929219488.html
Зеленский заявил, что Украина проиграет без американской помощи
Зеленский заявил, что Украина проиграет без американской помощи - РИА Новости, 23.02.2024
Зеленский заявил, что Украина проиграет без американской помощи
Владимир Зеленский сказал делегации американских сенаторов, что без возобновления помощи со стороны США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T22:59
2024-02-23T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
нато
майк джонсон
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сказал делегации американских сенаторов, что без возобновления помощи со стороны США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер в социальной сети Х. "Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", - написал он.Шумер призвал палату представителей и ее спикера Майка Джонсона утвердить разработанный и принятый сенатом законопроект, который предполагает выделение свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине. Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929195073.html
https://ria.ru/20240220/ukraine-1928602310.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, майк джонсон, владимир зеленский, чак шумер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Майк Джонсон, Владимир Зеленский, Чак Шумер
Зеленский заявил, что Украина проиграет без американской помощи

Сенатор Шумер: Зеленского сказал, что Украина проиграет без американской помощи

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сказал делегации американских сенаторов, что без возобновления помощи со стороны США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер в социальной сети Х.
"Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", - написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Зеленский заявил о проблемах с военной помощью с Запада за последний год
Вчера, 19:17
Шумер призвал палату представителей и ее спикера Майка Джонсона утвердить разработанный и принятый сенатом законопроект, который предполагает выделение свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пентагон предположил, какие последствия ждут Украину без помощи США
20 февраля, 22:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияНАТОМайк ДжонсонВладимир ЗеленскийЧак Шумер
 
 
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