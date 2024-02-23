Зеленский заявил, что Украина проиграет без американской помощи
Сенатор Шумер: Зеленского сказал, что Украина проиграет без американской помощи
© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский сказал делегации американских сенаторов, что без возобновления помощи со стороны США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер в социальной сети Х.
"Президент Зеленский сказал мне и нашей делегации, что Украина проиграет войну с тяжелыми последствиями для украинского народа, США, демократии и свободы без этой жизненно важной помощи", - написал он.
Шумер призвал палату представителей и ее спикера Майка Джонсона утвердить разработанный и принятый сенатом законопроект, который предполагает выделение свыше 60 миллиардов долларов в помощь Украине.
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.