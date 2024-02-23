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"Дойдут до Москвы": во Франции сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 23.02.2024
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11:30 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/vina-1929128472.html
"Дойдут до Москвы": во Франции сделали неожиданное заявление о ВСУ
"Дойдут до Москвы": во Франции сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 23.02.2024
"Дойдут до Москвы": во Франции сделали неожиданное заявление о ВСУ
Обвинения Украины в адрес Запада в провалах ВСУ, в том числе в Авдеевке, не имеют под собой оснований, а ответственность за случившееся несет исключительно... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:30
2024-02-23T11:30
в мире
украина
авдеевка
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обвинения Украины в адрес Запада в провалах ВСУ, в том числе в Авдеевке, не имеют под собой оснований, а ответственность за случившееся несет исключительно Киев, заявил в эфире телеканала LCI полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг."То есть, даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море", — отметил он.Де Жонг выразил мнение, что сегодняшнее критическое положение ВСУ связано с провалом контрнаступления, что повлекло за собой череду проблем в рядах украинской армии. Кроме того, подчеркнул он, амбициозным планам Киева в нынешних реалиях не суждено сбыться."Да, ситуация сложная, сегодня мы возвращаемся к трудностям. Вот в чем суть проблемы. Это не вина Запада", — резюмировал военный.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за отступление из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html
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в мире, украина, авдеевка, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Авдеевка, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Дойдут до Москвы": во Франции сделали неожиданное заявление о ВСУ

Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Обвинения Украины в адрес Запада в провалах ВСУ, в том числе в Авдеевке, не имеют под собой оснований, а ответственность за случившееся несет исключительно Киев, заявил в эфире телеканала LCI полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг.
"То есть, даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев вызывает беспокойство, не нужно говорить, что это наша вина. Мы придерживались модели, согласно которой мы считали, что Украина победит. Вспомним, как в этой студии еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море", — отметил он.
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Де Жонг выразил мнение, что сегодняшнее критическое положение ВСУ связано с провалом контрнаступления, что повлекло за собой череду проблем в рядах украинской армии. Кроме того, подчеркнул он, амбициозным планам Киева в нынешних реалиях не суждено сбыться.
"Да, ситуация сложная, сегодня мы возвращаемся к трудностям. Вот в чем суть проблемы. Это не вина Запада", — резюмировал военный.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за отступление из Авдеевки на отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
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