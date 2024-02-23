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Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 23.02.2024
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13:38 23.02.2024 (обновлено: 13:56 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/varshava-1929144812.html
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 23.02.2024
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве
Российские дипломаты в День защитников отечества возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:38
2024-02-23T13:56
сергей андреев
варшава
польша
германия
в мире
день защитника отечества
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в День защитников отечества возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на дождливую погоду, в церемонии приняли участие сотрудники посольства России во главе с послом Сергеем Андреевым. Вместе с российскими дипломатами венки возложили представители посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских общественных организаций. Посол Андреев отметил, что на этот раз возложение прошло спокойно. "Хорошо, что хотя бы все прошло спокойно. Никто не пытался нам мешать, все прошло цивилизованно, благопристойно. В здешних условиях это уже плюс", - сказал он корреспонденту РИА Новости. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html
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сергей андреев, варшава, польша, германия, в мире, день защитника отечества
Сергей Андреев, Варшава, Польша, Германия, В мире, День защитника Отечества
Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище в Варшаве

© РИА НовостиВозложение венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. 23 февраля 2024
Возложение венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. 23 февраля 2024
© РИА Новости
Возложение венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. 23 февраля 2024
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в День защитников отечества возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на дождливую погоду, в церемонии приняли участие сотрудники посольства России во главе с послом Сергеем Андреевым.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Вместе с российскими дипломатами венки возложили представители посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских общественных организаций.
Посол Андреев отметил, что на этот раз возложение прошло спокойно. "Хорошо, что хотя бы все прошло спокойно. Никто не пытался нам мешать, все прошло цивилизованно, благопристойно. В здешних условиях это уже плюс", - сказал он корреспонденту РИА Новости.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".
Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.
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Вчера, 02:39
 
Сергей АндреевВаршаваПольшаГерманияВ миреДень защитника Отечества
 
 
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