https://ria.ru/20240223/varshava-1929144812.html

Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 23.02.2024

Российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве

Российские дипломаты в День защитников отечества возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:38

2024-02-23T13:38

2024-02-23T13:56

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день защитника отечества

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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Российские дипломаты в День защитников отечества возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на дождливую погоду, в церемонии приняли участие сотрудники посольства России во главе с послом Сергеем Андреевым. Вместе с российскими дипломатами венки возложили представители посольства Белоруссии в Польше, а также представители польских общественных организаций. Посол Андреев отметил, что на этот раз возложение прошло спокойно. "Хорошо, что хотя бы все прошло спокойно. Никто не пытался нам мешать, все прошло цивилизованно, благопристойно. В здешних условиях это уже плюс", - сказал он корреспонденту РИА Новости. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии. Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы". Во время возложения венков на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол РФ в Варшаве Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу, и посол с сопровождающими покинули место нападения.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей андреев, варшава, польша, германия, в мире, день защитника отечества